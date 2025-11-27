Warner Bros Discovery: Περιμένει βελτιωμένες προσφορές ως την 1η Δεκεμβρίου για την πώληση της

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Καλύτερες- πιο ελκυστικές- προσφορές αναμένει από τους «μνηστήρες» της- Paramount Skydance, Comcast και Netflix– η Warner Bros Discovery στον δεύτερο γύρο οικονομικών προτάσεων για την πώληση της με deadline την 1η Δεκεμβρίου.

Ο πρώτος κύκλος προσφορών ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Πέμπτη (20/11), αλλά η μητρική εταιρεία των CNN, HBO, HBOMax, TBS, TNT, Oprah Winfrey Network, Discovery Channel, εκ των πραγματων δεν ικανοποίησαν την εταιρεία με έδρα την Λεωφόρο Παρκ της Νέας Υόρκης.

Αφού εξετάσει τις νέες- εν δυνάμει βελτιωμένες- η WBD θα περάσει στην επόμενη φάση της διαδικασίας, μια περίοδο αποκλειστικών συζητήσεων με έναν από τους υποψήφιους, αναφέρει άνθρωπος που είναι σε θέση να γνωρίζει για το θέμα και μίλησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς.

Η Comcast και το Netflix ενδιαφέρονται περισσότερο για τη βιβλιοθήκη ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα, από το «The Sopranos« μέχρι το «Bugs Bunny», αναφέρει το Bloomberg.

Η Paramount Skydance, δηλώνει πρόθυμη να εξαγοράσει ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών καναλιών όπως το CNN, το TNT και το Cartoon Network.

Η προσφορά της Paramount υποστηρίζεται από τον κύριο μέτοχο του πολυμεσικού κολοσσού, τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, ο οποίος λογίζεται ως ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και δεδηλωμένος φίλος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Προσφάτως η Skydance απέκτησε την Paramount.

Η πιθανή συγχώνευση θα ενισχύσει την παρουσία της Paramount στους κινηματογράφους, δίνοντάς της μερίδιο 32% στην αγορά κινηματογραφικών ταινιών της Βόρειας Αμερικής, σύμφωνα με την εταιρεία μετρήσεων ανάλυσης και αξιολογησης μίντια, Comscore, και θα ενισχύσει την υπηρεσία streaming της, συνδυάζοντας το HBO Max με το Paramount+.

Οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία που θα περιλαμβάνει την Warner Bros Discovery θα ενοποιήσει περαιτέρω τον κλάδο των ΜΜΕ ύστερα και από τη συγχώνευση Skydance Media και Paramount Global, αξίας 8,4 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία ολοκλήρωσε μια μακρά διαδικασία που χαρακτηρίστηκε από πολιτικό έλεγχο και ανησυχίες των μετόχων.

Αρχικά το Δ.Σ. της WBD απέρριψε την προσφορά της Paramount, η οποία ήταν κυρίως σε μετρητά, ύψους σχεδόν 24 δολαρίων ανά μετοχή για την εταιρεία, αποτιμώντας την σε 60 δισ. δολάρια, και ανακοίνωσε δημοσίως ότι θα αξιολογήσει στρατηγικές επιλογές για το- αλλοτινό χολιγουντιανό- στούντιο.

Στο μεταξύ η μετοχή της WBD κάνει ράλι στην Κεφαλαιαγορά και έχει σημειώσει άνοδο 83% από τότε που έγινε γνωστή η πρόθεση της Paramount να υποβάλει προσφορά για την εταιρεία τον Σεπτέμβριο. Η μετοχή έκλεισε στα 22,96 δολάρια την Τρίτη.

Ο γίγαντας πολυμέσων και ΜΜΕ είχε ανακοινώσει προηγουμένως σχέδια για διάσπαση σε δύο εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, διαχωρίζοντας τα στούντιο και τις δραστηριότητες streaming από τα φθίνοντα καλωδιακά δίκτυα του.

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