Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Μπλόκα και θυμός» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ο καταλύτης για να βγουν τα τρακτέρ στους δρόμους, το υψηλό κόστος παραγωγής που αποτελεί εξίσωση χωρίς λύση για την κυβέρνηση, αλλά και για την Ε.Ε. που μειώνει κι άλλο τα «αγροτικά» κονδύλια υπέρ κολοσσιαίων αμυντικών δαπανών, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φουσκώνει» την οργή και τις τιμές – Απλήρωτοι αγρότες, μπλόκα σε όλη τη χώρα και ένα ράφι που καίει τον καταναλωτή

ΤΣΙΠΡΑΣ: Μετά το βιβλίο, η «κάθοδος» στην κοινωνία – Σε νέα φάση από χθες ο πρώην πρωθυπουργός, ένα βήμα πιο κοντά στην πολιτική του επιστροφή – Τι λένε συνεργάτες του για το «νέο κόμμα»

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ζητείται συσπείρωση – Οι αντιδράσεις των αγροτών καθορίζουν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης – Στο βάθος… ανασχηματισμός για το σχήμα που θα πάει ως τις εκλογές

ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ και ο φόβος πολιτικής αποσταθεροποίησης – Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου εμφανίζονται ανυποχώρητοι μπροστά στην «κυβερνητική αδιαλλαξία»

ΠΑΣΟΚ: Το ΠΑΣΟΚ φρενάρει τον Τσίπρα – Η ηγεμονία στην κεντροαριστερά και οι αγροτικές κινητοποιήσεις – «Το ΠΑΣΟΚ δεν θα αφήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων για την συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων»

ΑΡΘΡΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Βενεζουέλα – Ο Τραμπ απειλεί τον Μαδούρο – Σκιές πολέμου στην Καραϊβική ρίχνει η απροκάλυπτη αμερικανική απειλή

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Η τριήμερη «στάση» της Ιστορίας – Ο Ποντίφικας στην Κωνσταντινούπολη ως καταλύτης θρησκευτικής Διπλωματίας

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Η Αγία Σοφία και ο Ερντογάν – Από παγκόσμιο μνημείο σε εργαλείο εσωτερικής πολιτικής και τεχνητής “νίκης”

MEDIA: 48ωρο – θρίλερ για την Eurovision 2026 με τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης της EBU – Προσφυγή στη δικαιοσύνη από δημοσιογραφικές ενώσεις σε βάρος των ισραηλινών αρχών ακόμα και για βίαιη παρεμπόδιση Γάλλων δημοσιογράφων στη Γάζα

ΙΣΤΟΡΙΑ: Η Δύση και το Βυζάντιο -Πολιτισμική αλληλεπίδραση και συγκρούσεις, πριν και μετά το 1204

Κασσελάκης για Τσίπρα: Η εικόνα στο «Παλλάς» ήταν σαν να βλέπεις την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές γρονθοκόπησαν 12χρονο στην Πάτρα και βιντεοσκόπησαν την πράξη τους

Τραμπ για τις συνομιλίες στη Μόσχα: «Δεν ξέρω τι θα προκύψει – Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό»

Κύπελλο Ελλάδας: Με γκολ του Γιακουμάκη στο 96΄ ο ΠΑΟΚ «έκλεψε» βαθμό στο Κλεάνθης Βικελίδης, 1-1 με τον Άρη

Κακοκαιρία Byron: Μεγάλης έντασης και διάρκειας βροχές, ισχυροί άνεμοι και χαλάζι – SOS για 8 περιοχές με έντονα φαινόμενα

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

