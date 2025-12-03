Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει τους Νικς, σύμφωνα με δημοσιεύματα

Όσον αφορά το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς, αν υπάρχει καπνός πιθανότατα υπάρχει κάπου φωτιά, αναφέρει η USA Today καθώς φημολογείται μετακίνησή του στους Νικς, κατ’απαίτηση του ίδιου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο MVP των Τελικών του NBA 2021, δύο φορές MVP και εννέα φορές All-Star έκανε το διαδίκτυο να μπερδευτεί όταν περιέργως έσβησε τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι πίστευαν ότι αυτό έδειχνε μια επικείμενη αποχώρηση από το Μιλγουόκι γενικά. Κάποιοι πίστευαν ότι ήταν ένα σημάδι ότι ήθελε να ενταχθεί στους Λος Άντζελες Λέικερς. Όπως αποδεικνύεται, σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, όλος αυτός ο θόρυβος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν στην πραγματικότητα λίγο πολύ χωρίς νόημα.

Ο Μπράιαν Γουίντχορστ εμφανίστηκε podcast του ESPN Cleveland και αποκάλυψε ότι ο Γιάννης είχε ζητήσει, πριν την έναρξη της σεζόν, ανταλλαγή από τους Μπακς, θέλει να πάει στη Νέα Υόρκη, και τα «Ελάφια» είχαν ζητήσει προσφορά από τους Νικς.

Αναλυτικά τα όσα είπε: «Οι Μπακς κάλεσαν τους Νικς και τους ρώτησαν για προσφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Γιατί ο Γιάννης θέλει να παίξει στους Νικς. Ο κόσμος τρελάθηκε που ο Γιάννης έσβησε τις φωτογραφίες του από τον Μάιο. Έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή.

Ο Γιάννης αφοσιώθηκε στη σεζόν με τους Μπακς. Αυτό σκόπευε να κάνει. Αλλά οι Μπακς δεν είναι καλοί. Όταν δεν παίζει η ομάδα του έχει ρεκόρ 1-5 και όταν παίζει έχουν ρεκόρ 9-8.

Αν με ρωτάτε, η οπτική του έχει αλλάξει; Δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή και μετά είπε “εντάξει φέτος θα είμαι στους Μπακς”. Ξέρω ότι πολύς κόσμος πιστεύει πως δεν θα είναι στους Μπακς την επόμενη σεζόν».

Εν κατακλείδι, σύμφωνα πάντα με τον Γουίντχορστ, οι Μπακς είχαν ήδη εξετάσει μια ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο με τους Νιου Γιορκ Νικς, αφού ο σούπερ σταρ είπε ότι ήθελε να πάει στη Νέα Υόρκη. Προφανώς, δεν προέκυψε τίποτα από αυτή τη συζήτηση (προς το παρόν) και φαίνεται ότι ο Αντετοκούνμπο δεσμεύτηκε για τουλάχιστον μία ακόμη σεζόν στο Μιλγουόκι.

Αυτό που είναι ξεκάθαρο, σχολιάζει το ίδιο δημοσίευμα, είναι ότι οι μέρες του Αντετοκούνμπο με τους Bucks είναι μετρημένες και σχεδόν σίγουρα θέλει να μεταπηδήσει σε μια μεγαλύτερη ομάδα όσο βρίσκεται ακόμα στην ακμή του. Αυτό πιθανότατα δεν θα συμβεί μέχρι το καλοκαίρι το νωρίτερο.

