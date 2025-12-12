Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σύγκρουση για τα απειλητικά μηνύματα κατά βουλευτών της ΝΔ

Την Πλεύση Ελευθερίας έδειξε πίσω από σειρά απειλητικών μηνυμάτων η γαλάζια πλειοψηφία με τον Μακάριο Λαζαρίδη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε μάλιστα, πως «καθιστούμε υπεύθυνη εάν μας συμβεί κάτι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο εισηγητής της ΝΔ, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος έλαβαν αργά χθες το βράδυ e-mail με απειλές και χυδαίες υβριστικές αναφορές από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση.

«Ό,τι πει η ΝΔ ξεφτίλα, καλύπτεις την εγκληματική οργάνωση, σου εύχομαι να πληρωθείς με το ίδιο νόμισμα, αλλά στην πράξη λαμόγιο», «σου εύχομαι να σου κόψουν το δικό σου λαρύγγι αληταρά», «φτου σου καρ@@@λα, σου εύχομαι να πάθεις γρήγορα αυτό που καλύπτεις, σου εύχομαι να είναι λίγες οι ανάσες σου καρ@@λα».

«Ως καλή πουτ@@να, τρέχεις να καλύψεις την εγκληματική οργάνωση». «Ρε παλιοξεφτιλισμένο σίχαμα, να δείχνουμε τη σκατόφατσά σου να σε δει ο κόσμος», είναι μηνύματα που διάβασε ο κ. Λαζαρίδης και έδωσε στη δημοσιότητα η ΝΔ.

Έκανε μάλιστα, γνωστό πως η συγκεκριμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία θα σταλεί στο ηλεκτρονικό έγκλημα.

Καζαμίας: Κι εμείς λαμβάνουμε μηνύματα

«Δεν έχουν καμία σχέση με εμάς αυτά τα μηνύματα. Κι εμείς λαμβάνουμε πολλά τέτοια μηνύματα, δεν τα συνδέουμε με κόμματα», αντέτεινε ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας και αναφέρθηκε στις κατά καιρούς επιθέσεις στο πρόσωπο της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Αναφέρθηκε ακόμη στην λεκτική επίθεση του Γιώργου Ξυλούρη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «θα της στρίψει το λαρύγγι αν τον στείλει φυλακή», καταγγέλλοντας τη ΝΔ ότι τον άφησε να γυρίσει σπίτι του ελεύθερος.

Χυδαιότητες

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Αλέξανδρος Καζαμίας χαρακτήρισε «χυδαίο» τον Μακάριο Λαζαρίδη θυμίζοντας ότι εκείνος τον είχε αποκαλέσει «εθνική εξαίρεση» αλλά κι όταν επιτέθηκε στον βουλευτή της ΝΔ Φίλιππο Φόρτωμα.

Στις καταγγελίες του κ. Λαζαρίδη για την επίθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στη Μαρία Συρεγγέλα μίλησε για ατυχή έκφραση που δεν συνιστά σεξιστική επίθεση.

Είχε προηγηθεί η αναφορά του κ. Λαζαρίδη σε «αήθη» και «σεξιστική» επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην αντιπρόεδρο της επιτροπής ενώ όπως είπε, πως η ίδια συνέχισε την επίθεση αργά χθες το βράδυ και στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra, κατηγορώντας την πως «συνδέεται με κακοποιά στοιχεία». Συμπλήρωσε πώς θα κληθεί να το αποδείξει στα ελληνικά δικαστήρια

Κατήγγειλε ακόμη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι του επιτέθηκε φραστικά στο διάδρομο, αποκαλώντας τον «γυμνοσάλιαγκα» και «βρωμιάρη» παρουσία μάλιστα πρώην υπουργού, όσο και στο βουλευτή της ΝΔ Φίλιππο Φόρτωμα.

Μιλένα: Συμψηφισμός λεκτικών επιθέσεων

Για συμψηφισμό οξύτατων λεκτικών επιθέσεων και απρέπειας έκανε λόγο η Μιλένα Αποστολακη από το ΠΑΣΟΚ και τόνισε πως ούτε το «εθνική εξαίρεση» που αποκάλεσε ο Μακάριος Λαζαρίδης τον Αλέξανδρο Καζαμία, ούτε το «σιγά μην σχίσεις κανένα καλσόν» μπορούν να γίνουν δεκτά.

«Ο αηδιαστικός συμψηφισμός έχει πρωταγωνιστές», ανέφερε, ενώ από την πλευρά του ο Βασίλης Κόκκαλης καταδίκασε τις λεκτικές επιθέσεις. «Όχι άλλα καραγκιοζιλίκια, αν θέλουμε να περισώσουμε το κύρος μας, πρέπει να είμαστε σοβαροί», είπε.

Το προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής έκανε γνωστό ότι τα πρακτικά και το υπόμνημα του «φραπέ» εστάλησαν ήδη στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Διαβάστε επίσης:

Από το «μαύρο πρόβατο» στην προεδρία του Eurogroup: Η εκλογή Πιερρακάκη και η νέα γεωγραφία της Κεντροδεξιάς

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν Χνάρης και Μπουκώρος – Νέα σύγκρουση ΝΔ – Κωνσταντοπούλου για απειλές κατά βουλευτών (Live)

Τι ακριβώς είναι το Eurogroup που θα αναλάβει ο Κυριάκος Πιερρακάκης; Οι αρμοδιότητες του