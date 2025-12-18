search
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Σήμερα η πρώτη καταγγελία σε βάρος του πασίγνωστου τραγουδιστή – «Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα» (Video)

skorda-kataggelia-new

Μέσα στην ημέρα πρόκειται να προχωρήσει σε καταγγελία ο πρώτος καταγγέλλων εις βάρος του πασίγνωστου τραγουδιστή, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Buongiorno.

Ο λόγος για έναν 21χρονο τραγουδιστή ο οποίος, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή του Mega, περιέγραψε τη δύσκολη ψυχολογική περίοδο που βίωσε από τον πασίγνωστο καλλιτέχνη, αποκαλύπτοντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

«Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα. Ήταν μία αρκετά δύσκολη περίοδος για εμένα ψυχολογικά. Ήρθα στην Αθήνα για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, νομίζοντας ότι έχω μια καλή ευκαιρία και βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Τώρα βρήκα τη δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω. Ας δείξουμε λίγη κατανόηση και σεβασμό, γιατί κανένας δεν θα ήθελε το παιδί του να περάσει κάτι τέτοιο. Από το σπίτι μου δεν έμαθα να λέω ψέματα, ούτε να κάνω πράγματα στις πλάτες των άλλων» ανέφερε ο 21χρονος στο Buongiorno.

