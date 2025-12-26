Πένθος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο προπονητής Ζαν-Λουί Γκασέ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θρήνος στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Γαλλίας από την είδηση του θανάτου του Ζαν-Λουί Γκασέ, που έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής.
Ο εκλιπών, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, αποτέλεσε τις τελευταίες δεκαετίες μια από τις μεγαλύτερες και πιο εμβληματικές μορφές της προπονητικής στη Γαλλία.
Έχοντας περάσει όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Μονπελιέ, ασχολήθηκε με την προπονητική από το 1991 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο, όταν και είχε βρεθεί στον πάγκο των αγαπημένων του «Paillade».
Στην σπουδαία πορεία του στους πάγκους, ο Γκασέ πέρασε μεταξύ άλλων από τη Μαρσέιγ, την Μπορντό, τη Σεντ-Ετιέν και της Ακτής Ελφαντοστού, ενώ, είχε διατελέσει χρέη βοηθού στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, αλλά και στην Παρί Σεν Ζερμέν.
