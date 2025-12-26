search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 19:21
26.12.2025 16:15

Πένθος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο προπονητής Ζαν-Λουί Γκασέ

26.12.2025 16:15
gassetb gallia thanatos – new

Θρήνος στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Γαλλίας από την είδηση του θανάτου του Ζαν-Λουί Γκασέ, που έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο εκλιπών, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, αποτέλεσε τις τελευταίες δεκαετίες μια από τις μεγαλύτερες και πιο εμβληματικές μορφές της προπονητικής στη Γαλλία.

Έχοντας περάσει όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Μονπελιέ, ασχολήθηκε με την προπονητική από το 1991 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο, όταν και είχε βρεθεί στον πάγκο των αγαπημένων του «Paillade».

Στην σπουδαία πορεία του στους πάγκους, ο Γκασέ πέρασε μεταξύ άλλων από τη Μαρσέιγ, την Μπορντό, τη Σεντ-Ετιέν και της Ακτής Ελφαντοστού, ενώ, είχε διατελέσει χρέη βοηθού στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, αλλά και στην Παρί Σεν Ζερμέν.

vardousia-
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους τέσσερις ορειβάτες

turkey_libya_1
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία: Τα ερωτήματα για το μοιραίο Falcon 50 – Εμπλέκονται και ξένες μυστικές υπηρεσίες;

Banda-Entopica-123
ΕΛΛΑΔΑ

Σκοταδισμός στη Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία λόγω σλάβικων τραγουδιών – Απειλές κατά της Banda Entopica

Screenshot 2025-12-26 182621
ΚΟΣΜΟΣ

Χτύπημα των ΗΠΑ στη Νιγηρία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ, γιατί η κυβέρνηση της χώρας λέει ότι το ενέκρινε

mougkopetros-2342
ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά του, λέει συγγενής του

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

