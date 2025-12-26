Πένθος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο προπονητής Ζαν-Λουί Γκασέ

Θρήνος στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Γαλλίας από την είδηση του θανάτου του Ζαν-Λουί Γκασέ, που έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο εκλιπών, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, αποτέλεσε τις τελευταίες δεκαετίες μια από τις μεγαλύτερες και πιο εμβληματικές μορφές της προπονητικής στη Γαλλία.

⚫ Jean-Louis Gasset, figure emblématique du foot français, est décédé à l'âge de 72 ans



➡️ https://t.co/prAfLqzRo5 pic.twitter.com/gVlUhPsU34 — Le Républicain Lorrain (@lerepu) December 26, 2025

Έχοντας περάσει όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Μονπελιέ, ασχολήθηκε με την προπονητική από το 1991 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο, όταν και είχε βρεθεί στον πάγκο των αγαπημένων του «Paillade».

Ancien entraîneur adjoint de Luis Fernandez et Laurent Blanc au club, Jean-Louis Gasset est mort à l'âge de 72 ans pic.twitter.com/Yh1VnC9SEe — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) December 26, 2025

Στην σπουδαία πορεία του στους πάγκους, ο Γκασέ πέρασε μεταξύ άλλων από τη Μαρσέιγ, την Μπορντό, τη Σεντ-Ετιέν και της Ακτής Ελφαντοστού, ενώ, είχε διατελέσει χρέη βοηθού στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, αλλά και στην Παρί Σεν Ζερμέν.

