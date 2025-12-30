search
30.12.2025 18:30

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

30.12.2025 18:30
prwtoselido entos new

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «2026 ευχές και αγωνίες» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τους «παγωμένους» πολέμους, τις κουρασμενες οικονομίες και τη νέα παγκόσμια κανονικότητα, καθώς ο νέος χρόνος δεν φέρνει μεγάλες ανατροπές και μόνιμες λύσεις στον κόσμο και την χώρα, αλλά απαιτεί αντοχή και ικανότητα στη διαχείριση της φθοράς κάθε είδους, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» εκτάκτως το πρωί της Τετάρτης.

@topontiki.gr Τι φέρνει το 2026 #2026 #newspaper #politics #greecetiktok #news ♬ πρωτότυπος ήχος – Topontiki.gr

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

2026: Τι (πιθανώς) μας περιμένει το 2026 – Χρονιά παγίωσης των προβλημάτων παρά λύσεων και διεξόδου

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Σε πολλαπλή πίεσηΑγροτικά μπλόκα, οι δικογραφίες για ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σενάρια ανασχηματισμού

ΠΑΣΟΚ: Τα ανοιχτά μέτωπαΣυνέδριο, προκριματικές, συμμαχίες και θεσμικές συγκρούσεις

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Προχωρά στην οργάνωση φορέα και «ζυγίζει» το κόμμα Καρυστιανού

ΑΡΘΡΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Διπλωματία και πόλεμος στην Ουκρανία – Δυσοίωνο το 2026 για την επικράτηση της ειρήνης στην Ευρώπη

ΜΠΡΙΖΙΤ ΜΠΑΡΝΤΟ: Κι ο Θεός έπλασε την Μπριζίτ! Πέθανε η γυναίκα που υπήρξε σύμβολο μιας νέας Γαλλίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η μεγάλη διαρροή – Γιατί το διαθέσιμο εισόδημα «εξατμίζεται» παρά τις ονομαστικές αυξήσεις

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Διπλωματία χωρίς φοβικά σύνδρομαΑπό την «τουρκοφοβία» στις συνεργασίες, τη στρατηγική και την αποτροπή

 ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ:  Ύδρα,  μια ομορφιά που αντέχει Από τη «Μικρή Αγγλία» των καπεταναίων και των ποιητών στο σήμερα του υπερτουρισμού

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ιστοριογράφοι και αφηγήσεις στο Βυζάντιο. Από τον Προκόπιο και τον Θεοφάνη μέχρι τον Χαλκοκονδύλη και τον Δούκα

train kentucky
ΚΟΣΜΟΣ

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε στο Κεντάκι (Video)

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

xania ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kapodistrias_0
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Γιατί η ταινία του Σμαραγδή διχάζει – Σινεμά ή ιστορική αφήγηση με σκοπιμότητα; (Photos/Video)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

