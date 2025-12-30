Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «2026 ευχές και αγωνίες» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τους «παγωμένους» πολέμους, τις κουρασμενες οικονομίες και τη νέα παγκόσμια κανονικότητα, καθώς ο νέος χρόνος δεν φέρνει μεγάλες ανατροπές και μόνιμες λύσεις στον κόσμο και την χώρα, αλλά απαιτεί αντοχή και ικανότητα στη διαχείριση της φθοράς κάθε είδους, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» εκτάκτως το πρωί της Τετάρτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

2026: Τι (πιθανώς) μας περιμένει το 2026 – Χρονιά παγίωσης των προβλημάτων παρά λύσεων και διεξόδου

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Σε πολλαπλή πίεση – Αγροτικά μπλόκα, οι δικογραφίες για ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σενάρια ανασχηματισμού

ΠΑΣΟΚ: Τα ανοιχτά μέτωπα – Συνέδριο, προκριματικές, συμμαχίες και θεσμικές συγκρούσεις

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Προχωρά στην οργάνωση φορέα και «ζυγίζει» το κόμμα Καρυστιανού

ΑΡΘΡΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Διπλωματία και πόλεμος στην Ουκρανία – Δυσοίωνο το 2026 για την επικράτηση της ειρήνης στην Ευρώπη

ΜΠΡΙΖΙΤ ΜΠΑΡΝΤΟ: Κι ο Θεός έπλασε την Μπριζίτ! Πέθανε η γυναίκα που υπήρξε σύμβολο μιας νέας Γαλλίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η μεγάλη διαρροή – Γιατί το διαθέσιμο εισόδημα «εξατμίζεται» παρά τις ονομαστικές αυξήσεις

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Διπλωματία χωρίς φοβικά σύνδρομα – Από την «τουρκοφοβία» στις συνεργασίες, τη στρατηγική και την αποτροπή

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ύδρα, μια ομορφιά που αντέχει – Από τη «Μικρή Αγγλία» των καπεταναίων και των ποιητών στο σήμερα του υπερτουρισμού

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ιστοριογράφοι και αφηγήσεις στο Βυζάντιο. Από τον Προκόπιο και τον Θεοφάνη μέχρι τον Χαλκοκονδύλη και τον Δούκα

Διαβάστε επίσης:

Stranger Things 5: Αυτό είναι το τρέιλερ του επικού φινάλε – Πότε θα προβληθεί στην Ελλάδα

«Emily in Paris»: Η Lily Collins γιορτάζει την παγκόσμια επιτυχία της σειράς με το πιο εμβληματικό look της σεζόν (photos)

Τι τηλεθέαση έκανε ο τελικός του «The Voice»