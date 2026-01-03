Βενεζουέλα και Κολομβία ζητούν έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζήτησαν επισήμως η Βενεζουέλα και η Κολομβία, υποστηριζόμενες από τη Ρωσία και τη Κίνα, καταγγέλλοντας την πρώτη «ένοπλη επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος της Βενεζουέλας και επικαλούμενες σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Κάλεσαν, επίσης, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας στην επικείμενη συνεδρίαση, η οποία θα λάβει χώρα άμεσα, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα η ακριβής ημέρα και ώρα.

«Κατάφωρη πράξη επιθετικότητας» από τις ΗΠΑ

Σε επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Ιανουάριο 2026, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Σομαλίας στον ΟΗΕ, πρέσβη Αμπουκάρ Νταχίρ Οσμάν, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Βενεζουέλας, πρέσβης Σάμουελ Ρεϊνάλδο Μονκάδα Ακόστα, καταγγέλλει ότι «κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου 2026, αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα σύνολο βάναυσων, αδικαιολόγητων και μονομερών ένοπλων επιθέσεων».

Σύμφωνα με την επιστολή, οι επιθέσεις περιλάμβαναν «βομβαρδισμό πολιτικών και στρατιωτικών στόχων στην πόλη του Καράκας, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας, καθώς και σε άλλες πόλεις στις πολιτείες Μιράντα, Αράγουα και Λα Γκουαΐρα», ενώ γίνεται επίσης αναφορά σε «επιχειρήσεις αμερικανικών ειδικών δυνάμεων σε διάφορα σημεία της επικράτειας με ελικόπτερα και αεροσκάφη».

Η Βενεζουέλα χαρακτηρίζει την ενέργεια «κατάφωρη πράξη επιθετικότητας», η οποία -όπως υποστηρίζει- «παραβιάζει ευθέως το άρθρο 2, παράγραφο 4, του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», τονίζοντας ότι πρόκειται για χρήση βίας «κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας ενός κράτους».

Στο ίδιο έγγραφο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απορρίπτει οποιαδήποτε αιτιολόγηση των επιθέσεων και υποστηρίζει ότι «ο εγκληματικός και αδικαιολόγητος χαρακτήρας τους δεν έχει προηγούμενο εδώ και πάνω από διακόσια χρόνια», κάνοντας ιστορική αναφορά στα γεγονότα του 1902, όταν ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν προβεί σε αποκλεισμό λιμανιών της χώρας. Παράλληλα, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «επικυρώνουν με αυτή την ενέργεια τον ρόλο τους ως ο μεγαλύτερος επιτιθέμενος των τελευταίων δύο αιώνων στην περιοχή» και επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ «πάντοτε χρησιμοποιούν το ψεύδος για να κατασκευάζουν πολέμους».

Η Βενεζουέλα δηλώνει ότι «ουδέποτε έχει διαρρήξει την παράδοση της ειρηνικής διεθνούς συμπεριφοράς», διατηρεί όμως «το εγγενές δικαίωμα της νόμιμης άμυνας», επικαλούμενη το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, «προκειμένου να προστατεύσει τον πληθυσμό της, την κυριαρχία της και την εδαφική της ακεραιότητα».

Με την επιστολή της, ζητά από το Συμβούλιο Ασφαλείας:

να συγκαλέσει επειγόντως έκτακτη συνεδρίαση για να εξετάσει «τις πράξεις επιθετικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών»,

να καταδικάσει την εν λόγω επιθετικότητα,

να απαιτήσει την άμεση παύση των επιθέσεων και

να εξετάσει «τα αναγκαία μέτρα, ώστε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα επιθετικότητας».

Η επιστολή ζητεί επίσης να κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει κοινοποιηθεί στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Θα αναλάβουμε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας μέχρι μια ασφαλή, σωστή μετάβαση – Και η Κούβα είναι μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια»

Delta Force: Ποια είναι η επίλεκτη αμερικανική στρατιωτική ομάδα που οργάνωσε και εκτέλεσε τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο

Νικολάς Μαδούρο: Η πρώτη φωτογραφία του μετά τη σύλληψή του από άνδρες της Delta Force – Η δημοσίευση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας (Photos)