ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 14:25
05.01.2026 12:59

Απεργία διαρκείας στις λαϊκές αγορές από την Τετάρτη – Τα αιτήματα των παραγωγών

05.01.2026 12:59
Αδωνις για πλειστηριασμούς στις Λαϊκές: «Δεν είπαμε ότι κάποιος θα πρέπει να έχει διδακτορικό» - Media

Σε πανελλαδική απεργία επ΄αόριστον προχωρούν οι παραγωγοί και πωλητές των λαϊκών αγορών από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, Βασίλης Μακρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ 3 τόνισε πως δυστυχώς κάποιοι θέλουν να συρρικνώσουν τις λαϊκές αγορές και αναφέρθηκε στα κυριότερα ζητήματα, που απασχολούν τον κλάδο.

«Υπάρχει μία συμπληγάδα προβλημάτων. Στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα προστίθεται αυτό το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

 Έχουμε υποστεί κι έχουμε επιβαρυνθεί την ταμειακή και το POS, πληρώνουμε και τον πάροχο 180-200 ευρώ κάθε χρόνο, πληρώσαμε 500 ευρώ περίπου για να πάρουμε το “δύο σε ένα” και φτάνουμε σε σημείο τώρα να μας ζητούν να βάλουμε και ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

Κι εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα είναι το τεχνικό κομμάτι, που δεν μπορεί να γίνει και ένα είναι το ήδη επιβαρυμένο πρόβλημα, που πρέπει να το κάνουμε εις διπλούν.

Δηλαδή στο τέλος της μέρας, πρέπει να κάτσουμε να καταγράψουμε όλα τα προϊόντα, τόσα έφερα, τόσα πούλησα. Ξέρετε, όμως, οι παραγωγοί, πολλά προϊόντα τα χαρίζουν, πολλά τα πετάνε… Άρα κάτι τέτοιο δε θα είναι 100% ρεαλιστικό», τόνισε αρχικά ο Β. Μακρίδης.

Εκείνος αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της φορολόγησης καθώς όπως είπε οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών θεωρούν ότι αδικούνται.

«Από το 2020 έχει ψηφιστεί ένας νόμος, ο οποίος λέει ότι ο κάθε επαγγελματίας αγρότης εφόσον πουλάει την παραγωγή του είτε σε ομάδες παραγωγών είτε σε συνεταιρισμούς είτε σε εμπόρους, έχει έκπτωση 50% από τον φόρο εισοδήματος.

Αυτό δεν ισχύει για μας, δηλαδή ένας ίδιος παραγωγός με μένα ευνοείται κατά 50% στη φορολογία. Επιπροσθέτως, εγώ έχω μετακινήσεις, ψυγεία κτλ ενώ ο παραγωγός, που τα πουλάει στον έμπορο, τα δίνει και τα διοχετεύει αμέσως στην αγορά. Εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Δεν μπορεί να με τιμωρείς εμένα επειδή εγώ κάνω λιανική πώληση και να ευνοείς κάποιον που κάνει χονδρική πώληση. Εμείς ζητάμε ίση φορολόγηση προς πάσα κατεύθυνση».

Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τις λαϊκές αγορές

«Εμείς στηρίζουμε τον αγώνα που κάνουν οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί λαϊκών αγορών, γιατί αυτό που θέλουμε όλοι είναι να έχουμε καλές λαϊκές αγορές, για να έχει και φθηνά και ποιοτικά προϊόντα ο καταναλωτής, και να μειώσουμε τους μεσάζοντες και όλο το πλέγμα των υπερκερδών και της αισχροκέρδειας εις βάρος των πολιτών», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος περιόδευσε στη λαϊκή αγορά της Άνω Ηλιούπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Φάμελλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας Άγγελο Δερετζή και ενημερώθηκε για την πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

«Η κυβέρνηση εξαπάτησε τις λαϊκές αγορές. Δεν επιτρέπει να μπούνε νέοι παραγωγοί και επαγγελματίες, και στέλνει έτσι τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσέθεσε:

«Είμαστε κάθετα αντίθετοι με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τροπολογία στη Βουλή. Επίσης, το λεγόμενο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής είναι, θα έλεγα, και ανεφάρμοστο. Απαιτείται εκδικητικά από τις λαϊκές, ενώ δεν εφαρμόζεται. Εμείς έχουμε κάνει επίκαιρη ερώτηση στην κυβέρνηση να απαντήσει πώς εφαρμόζεται».

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι ο αγώνας των λαϊκών αγορών συνδέεται και με τον αγώνα των αγροτών, που φωνάζουν για επιβίωση, και κάλεσε την κυβέρνηση, πριν γίνει διαρκείας ο αγώνας, να απαντήσει άμεσα και για το θέμα του τεκμαρτού, το θέμα του κόστους παραγωγής και για το θέμα των νέων παραγωγών και επαγγελματιών και για το θέμα του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

«Είναι απλά και είναι εφαρμόσιμα και υποκρίνεται η κυβέρνηση, όταν λέει ότι δεν μπορεί να τα κάνει. Αυτά που ζητάτε, μπορούν να γίνουν άμεσα, να απαντήσει σήμερα η κυβέρνηση και να έχουμε την Τετάρτη ανοιχτές λαϊκές αγορές», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος

