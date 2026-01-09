Απέναντι στον Τραμπ ο Πάπας Λέων ΙΔ΄: Ο πόλεμος είναι ξανά στη μόδα και ο ζήλος για συγκρούσεις εξαπλώνεται

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δήλωσε ότι η απαγόρευση παραβίασης των συνόρων των χωρών έχει «υπονομευτεί πλήρως», σε μια σημαντική ομιλία του προς διπλωμάτες που συγκεντρώθηκαν στο Βατικανό.

Ο πρώτος πάπας που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφωνώντας την πρώτη του ομιλία για την «κατάσταση του κόσμου», εξέφρασε την ανησυχία του για την «κλιμάκωση των εντάσεων» στην «Καραϊβική Θάλασσα και τις ακτές του αμερικανικού Ειρηνικού», ενώ ζήτησε να γίνει σεβαστή η «θέληση του λαού της Βενεζουέλας» και να επιστρέψει η σταθερότητα στη χώρα.

«Ο πόλεμος είναι ξανά στη μόδα και ο ζήλος για συγκρούσεις εξαπλώνεται», δήλωσε ο Λέων στους πρεσβευτές από όλο τον κόσμο που συγκεντρώθηκαν στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού την Παρασκευή. «Η αρχή που καθιερώθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία απαγόρευε στα έθνη να χρησιμοποιούν βία για να παραβιάζουν τα σύνορα των άλλων, έχει υπονομευτεί πλήρως».

Ο πάπας μιλούσε μόλις λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε στρατιωτική επιδρομή και καθώς η Ρωσία συνεχίζει να δείχνει ελάχιστη επιθυμία να τερματίσει τον πόλεμό της με την Ουκρανία. Στην ομιλία του, ο Αμερικανός πάπας τόνισε τη σημασία του διεθνούς δικαίου. Τα λόγια του έρχονταν σε έντονη αντίθεση με εκείνα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στους New York Times την Τετάρτη ότι ένιωθε περιορισμένος μόνο από τη «δική του ηθική», ενώ απέρριψε το διεθνές δίκαιο και την τάξη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πάπας δήλωσε ανήσυχος για την αδυναμία της «πολυμερούς προσέγγισης» – της ιδέας των χωρών που συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων – και επέμεινε στη «σημασία του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», το οποίο, όπως είπε, πρέπει «πάντα να υπερισχύει των φιλοδοξιών των εμπόλεμων μερών». Επεσήμανε ότι από την τραγωδία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σχηματίστηκαν τα Ηνωμένα Έθνη, για τη διασφάλιση της ειρήνης, και προειδοποίησε ότι μια διπλωματία που «επιδιώκει τη συναίνεση» αντικαθίσταται τώρα από μια διπλωματία «βασισμένη στη βία, είτε από άτομα είτε από ομάδες συμμάχων».

Ο γεννημένος στο Σικάγο ποντίφικας μίλησε σχεδόν εξ ολοκλήρου στα αγγλικά για την πρώτη του ετήσια πρωτοχρονιάτικη ομιλία προς το διεθνές διπλωματικό σώμα που εκπροσώπησε τις χώρες τους στο Βατικανό. Φορώντας την κόκκινη παπική μοτσέτα, περιέγραψε τη συνάντηση ως «μια νέα εμπειρία για μένα», καθώς απευθύνθηκε σε μια συγκέντρωση στην οποία συμμετείχαν ο Μπράιαν Μπερτς, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα, και ο Φράνκλιν Μαουρίσιο Ζέλτζερ Μαλπίκα, ο πρέσβης της Βενεζουέλας.

Είπε ακόμη ότι στη Δύση, η ελευθερία της έκφρασης «συρρικνώνεται ραγδαία» και προειδοποίησε για «μια νέα οργουελιανή γλώσσα… η οποία, σε μια προσπάθεια να είναι ολοένα και πιο συμπεριληπτική, καταλήγει να αποκλείει όσους δεν συμμορφώνονται με τις ιδεολογίες που την τροφοδοτούν».

Επανέλαβε επίσης την ανησυχία του για τη μεταχείριση των μεταναστών, προειδοποιώντας τις κυβερνήσεις να μην χρησιμοποιούν την καταπολέμηση της «εγκληματικότητας και της εμπορίας ανθρώπων» ως πρόσχημα «για την υπονόμευση της αξιοπρέπειας των μεταναστών και των προσφύγων».

