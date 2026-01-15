Μέσα στον «τρελό κόσμο» του Τραμπ: Mπουκάλια γάλακτος, σκυλιά για έλκηθρα και απειλές για βομβαρδισμό του Ιράν

«Είναι ένας τρελός κόσμος!», είναι η φράση με την οποία ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνοψίζει τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ένταση κλιμακώθηκε έντονα στην Ουάσινγκτον, επεκτάθηκε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και κάλυψε τη Μέση Ανατολή. Όλοι περίμεναν το χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν.

Θα επιτίθετο ο Τραμπ στο Ιράν για να τηρήσει τον όρκο του ότι «η βοήθεια έρχεται» μετά την βάναυση καταστολή των διαδηλωτών;

Ή μήπως επέλεξε να κάνει πίσω, βασιζόμενος σε αμφίβολες διαβεβαιώσεις από ιρανική πηγή ότι οι εκτελέσεις θα σταματήσουν;

«Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε ποια θα είναι η διαδικασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Όλοι περιμένουν να δουν τι θα κάνει στη συνέχεια ο Τραμπ, αναφέρει το CNN. Κι εκείνος το απολαμβάνει καθώς κάθεται πίσω από το γραφείο του Οβάλ Γραφείου, εκτοξεύοντας απειλές και προσβολές σαν μαέστρος που διευθύνει μια ορχήστρα – αλλά όχι επικαλούμενος αρμονία αλλά παγκόσμιο χάος.

Ερωτηθείς πώς μπορούσε να εμπιστευτεί τις υποσχέσεις ενός ιρανικού καθεστώτος που μόλις επέβαλε μια βάναυση καταστολή και σκότωσε τουλάχιστον αρκετές χιλιάδες από τους δικούς του ανθρώπους μετά από δεκαετίες σοβαρού αυταρχισμού, ο Τραμπ άφησε τους Αμερικανούς με ένα από τα κλασικές αμφιλεγόμενες ατάκες του:

«Θα το μάθουμε», είπε στους δημοσιογράφους. «Θα μάθω μετά από αυτό. Θα το μάθετε εσείς, αλλά μας το έχουν πει από έγκυρη πηγή και ελπίζω να είναι αλήθεια. Ποιος ξέρει, σωστά; Ποιος ξέρει. Τρελός κόσμος».

Ένα από τα πιο τρελά πράγματα ήταν ότι ο Τραμπ επέμενε σε ένα σοβαρό ζήτημα πολέμου και ειρήνης κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο που προωθούσε το πλήρες γάλα που τα σχολεία θα μπορούν να σερβίρουν στα παιδιά βάσει ενός πρόσφατα ψηφισμένου νόμου.

«Θυμάστε τις παλιές μέρες που ήμασταν παιδιά;» ρώτησε ο Τραμπ μια ομάδα δημοσιογράφων που αναζητούσε απαντήσεις για το αν επρόκειτο να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν.

Όμως ο πρόεδρος συνέχισε: «Όλοι μοιράζονταν ένα μπουκάλι. Σήμερα, έχουμε την τάση να μην το κάνουμε αυτό. Αλλά αν θέλετε, αν εμπιστεύεστε το άτομο από το οποίο πίνετε μετά, είναι εδώ, είναι δικό σας. Εντάξει;»

«Είναι ημιφρέσκο ​​— πέντε, έξι ημερών», είπε ο πρόεδρος για ένα μπουκάλι γάλα που βρισκόταν στο Γραφείο Αποφάσεων.

Μια εξαιρετική τροπή στην ιστορία της Γροιλανδίας

Όπως συμβαίνει συχνά κατά την εποχή Τραμπ, ήταν μια σουρεαλιστική μέρα στην Ουάσινγκτον.

Ο Λευκός Οίκος υποδέχτηκε μια αντιπροσωπεία από τη Γροιλανδία και τη Δανία μετά το αίτημα του Τραμπ για την κυριότητα του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο.

Αξίζει να υπογραμμιστεί πόσο παράξενη ήταν αυτή η επίσκεψη.

Οι αξιωματούχοι βρίσκονταν στην Ουάσινγκτον για να επιμείνουν ότι η ημιαυτόνομη δανική περιοχή δεν ήταν προς πώληση και ότι ο Τραμπ δεν πρέπει να προσπαθήσει να την αγοράσει ή να εισβάλει.

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, η ιδέα ότι θα προσπαθούσε να αρπάξει τη Γροιλανδία σε μια προσπάθεια να μείνει στην ιστορία ως ένας από τους προέδρους που τίμησαν το «προφανές πεπρωμένο» της Αμερικής με νέα εδάφη θεωρήθηκε αστείο. Αλλά στη δεύτερη θητεία του λαμβάνεται θανάσιμα σοβαρά από τους Ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους η στρατηγική εθνικής ασφάλειας του έχει ορκιστεί να αντικαταστήσει με δεξιούς λαϊκιστές.

Η αναμέτρηση είναι ακόμη πιο περίεργη επειδή η Γροιλανδία είναι έδαφος του ΝΑΤΟ. Οι ισχυρισμοί του Τραμπ ότι η Δανία δεν μπορεί να την υπερασπιστεί δεν έχουν νόημα: η Δανία είναι μέρος της πιο ισχυρής στρατιωτικής συμμαχίας στον κόσμο. Οποιαδήποτε επίθεση στο νησί θα θεωρούνταν ως επίθεση σε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ υπό αμοιβαία εγγύηση άμυνας.

Το χειρότερο που θα μπορούσε να είχε συμβεί στις συνομιλίες με τον Τζέι Ντι Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν μια υπερβολή για να θυμίσει την υποτίμηση του Ουκρανού ηγέτη Βολοντιμίρ Ζελένσκι από τον αντιπρόεδρο πέρυσι. Μια τέτοια καταστροφή φαίνεται να έχει αποφευχθεί, αν και η προφανώς ανήσυχη αντιπροσωπεία εμφανίστηκε για να πει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια «θεμελιώδης διαφωνία» για το τι πρέπει να συμβεί στη Γροιλανδία.

Αργότερα, στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος παραπονέθηκε ότι χρειαζόταν τη Γροιλανδία για την προτεινόμενη αντιπυραυλική ασπίδα Golden Dome και προειδοποίησε ότι η Ρωσία και η Κίνα ετοιμάζονται να εισέλθουν στην περιοχή, όπου υπάρχει ήδη μια αμερικανική βάση.

Ήταν επίσης σκληρά καυστικός για τη στρατιωτική ανδρεία ενός γενναίου συμμάχου του ΝΑΤΟ που έστειλε τα στρατεύματά του να πεθάνουν μαζί με τους Αμερικανούς στους πολέμους μετά την 11η Σεπτεμβρίου λόγω του ίδιου μότο «μια επίθεση εναντίον ενός είναι επίθεση εναντίον όλων» που επικαλέστηκε η Δανία και όλα τα άλλα μέλη προς όφελος των ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις της Αλ Κάιντα το 2001.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η κρίση στη Γροιλανδία πήρε μια ακόμη πιο ασυνήθιστη τροπή. Η Δανία δήλωσε ότι έστελνε επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό στο νησί, και οι Σκανδιναβοί υπέγραψαν επίσης. Η Σουηδία αποστέλλει έναν απροσδιόριστο αριθμό στρατευμάτων στο νησί. Η Νορβηγία αναπτύσσει δύο άτομα. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει 13 στρατιωτικούς σε μια «αποστολή εξερεύνησης» για να ενταχθούν στους συντρόφους τους στο ΝΑΤΟ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι έστειλε γαλλικές δυνάμεις να ενταχθούν στην βιαστικά οργανωμένη Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή στη Γροιλανδία. «Τα αρχικά γαλλικά στρατιωτικά στοιχεία βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν. Θα ακολουθήσουν και άλλα», έγραψε στο X.

À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique.



De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2026

Αυτή η ανάπτυξη είναι προφανώς συμβολική. Δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Αλλά ο συμβολισμός είναι συγκλονιστικός παρόλα αυτά. Τα ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν τους άνδρες τους για να κάνουν μια επίδειξη υπεράσπισης του εδάφους του ΝΑΤΟ, όχι από τη Ρωσία ή την Κίνα ή κάποια τρομοκρατική ομάδα, αλλά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών – τον πιο κρίσιμο και ισχυρό ηγέτη της Δυτικής συμμαχίας.

Τι συμβαίνει λοιπόν στη συνέχεια; Θα συνεχίσει ο Τραμπ την πίεση του για να προσπαθήσει να αναγκάσει τη Δανία να πουλήσει τη Γροιλανδία – αν και δεν έχει προσφέρει κανένα σχέδιο για το πού θα καταλήξει με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που πιθανότατα θα συνεπαγόταν;

Ή μήπως θα συνεχίσει την τολμηρή επιδρομή του που ανέτρεψε τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στέλνοντας αμερικανικές δυνάμεις για να καταλάβουν την περιοχή; Μια τέτοια επιχείρηση θα έθετε ένα έντονο δίλημμα για τα κορυφαία στελέχη του Πενταγώνου που διοικούν το ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ δεν λέει.

«Θα δούμε τι θα συμβεί με τη Γροιλανδία», είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ένα αγαπημένο του σλόγκαν, υιοθετώντας παράλληλα τη στάση του αουτσάιντερ σχολιάζοντας γεγονότα στα οποία είναι ο μόνος που αποφασίζει.

Ένας πρόεδρος που ισορροπεί με πολλαπλές κρίσεις

Ο υπόλοιπος κόσμος παίρνει μια γεύση από τη ζωή στην Αμερική σε διάστημα πέντε ετών, σε δύο θητείες Τραμπ. Αντιμετωπίζουν έναν πρόεδρο που κυβερνά με βάση τις ιδιοτροπίες και του οποίου η στρατηγική είναι να μην έχει καμία εμφανή στρατηγική, αλλά να κρατάει τους πάντες σε αγωνία.

Οι υποστηρικτές του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η απρόβλεπτη φύση του είναι ένα πλεονέκτημα. Ότι έχει φέρει τον κόσμο σε δύσκολη θέση και έχει ξαναχτίσει την αμερικανική δύναμη και επιρροή. Αν δεν μπορεί να είναι σίγουρος τι θα κάνει στη συνέχεια, πώς μπορούν οι αντίπαλοι των ΗΠΑ;

Ο Τραμπ μπορεί να καυχηθεί για αναμφισβήτητα επιτεύγματα στην εξωτερική πολιτική. Προκάλεσε σοβαρή ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αμελητέα μόνο αντίποινα από την Ισλαμική Δημοκρατία, ένα βήμα που άλλοι πρόεδροι δεν τόλμησαν να κάνουν. Μπορεί να μην έχει κανένα σχέδιο για τη Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο, εκτός από την πώληση του πετρελαίου του – αλλά ο πολιορκημένος, φτωχός λαός της χώρας δεν θα αναζητήσει τον δικτάτορα. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη την έναρξη της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, με επίκεντρο την έναρξη της αποστρατιωτικοποίησης της Χαμάς και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει η αίσθηση ότι ο Τραμπ τα βγάζει πέρα σαν ζογκλέρ που προσπαθεί μανιωδώς να κρατήσει πολλές μπάλες στον αέρα ταυτόχρονα και απλώς τις εμποδίζει να πέσουν στο έδαφος. Παρά μια σειρά επιτυχημένων – και δραματικών – στρατιωτικών επιχειρήσεων, η τύχη του Τραμπ μπορεί να μην διαρκέσει για πάντα. Και η αλαζονεία του μπορεί να το παρακάνει.

Η κατάσταση στο Ιράν είναι ένα τέλειο παράδειγμα της παρορμητικής και συχνά αδιαπέραστης ηγεσίας του.

Για μέρες, ο Τραμπ φαινόταν να οδεύει σε μια αδυσώπητη πορεία προς νέες στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν, αφού επανειλημμένα προειδοποιούσε ότι θα τιμωρήσει το παραπαίον θεοκρατικό καθεστώς επειδή αγνόησε τις προειδοποιήσεις του να μην καταστείλει τους διαδηλωτές.

Κάθε σημάδι έδειχνε δράση. Οι ΗΠΑ είπαν σε ορισμένα μέλη του προσωπικού να εγκαταλείψουν την τεράστια βάση τους στην έρημο του Κατάρ, έναν πιθανό στόχο αντιποίνων. Πολλά έθνη είπαν στους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν και να αναβάλουν τα ταξίδια στην περιοχή. Το βράδυ της Τετάρτης, το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του, προφανώς για να διευκολύνει τον εντοπισμό τυχόν αμερικανικών ή ισραηλινών πολεμικών αεροσκαφών που εισέβαλαν. Οι συσκευές παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ροές αεροσκαφών που διέσχιζαν την επικράτειά του – συνήθως μια πολυσύχναστη αεροπορική λωρίδα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Για λίγες ώρες νωρίτερα την Τρίτη και την Τετάρτη, οι τηλεφωνικές κλήσεις ήταν δυνατές από το εσωτερικό του Ιράν προς τον έξω κόσμο μετά τις διακοπές επικοινωνίας και το Διαδίκτυο που επιβλήθηκαν εν μέσω μερικών από τις πιο σοβαρές διαμαρτυρίες κατά του ισλαμικού καθεστώτος.

«Οι άνθρωποι άρχισαν να φωνάζουν», δήλωσε στο CNN η Nazila Fathi, η οποία εργαζόταν ως ανταποκρίτρια των New York Times στην Τεχεράνη. «Φαινόταν ότι οι άνθρωποι ήταν πραγματικά τρομοκρατημένοι από το λουτρό αίματος που είχε εξαπολύσει το καθεστώς αυτή την εβδομάδα. Αλλά εν τω μεταξύ, περίμεναν κάποιο είδος στρατιωτικής επίθεσης», είπε.

Παρά την κομπορρημοσύνη του, ο Τραμπ μπορεί να έχει δεύτερες σκέψεις. Η πράξη της διαταγής αμερικανικού προσωπικού σε μάχη είναι οδυνηρή για κάθε πρόεδρο. Οποιαδήποτε επίθεση στο Ιράν που έχει σχεδιαστεί για να αμβλύνει τον μηχανισμό καταστολής του καθεστώτος θα πρέπει να είναι ευρεία και βαθιά. Το είδος του γρήγορου, έντονου σοκ που χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα και στο Ιράν πέρυσι μπορεί να είναι αναποτελεσματικό. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρασυρθούν σε μια μεγαλύτερη επιχείρηση στην οποία οι υποστηρικτές του Τραμπ του «Πρώτα η Αμερική», που ήδη έχουν απογοητευτεί από την παγκόσμια κατάκτηση της εξουσίας, μπορεί να διστάσουν.

Φυσικά, η πιθανή απόρριψη στρατιωτικής δράσης από τον Τραμπ θα μπορούσε να είναι ένα τέχνασμα. Πριν χτυπήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πέρυσι, έδωσε την εντύπωση ότι η Τεχεράνη είχε μέρες ακόμα για να κάνει μια συμφωνία – και στη συνέχεια έστειλε αμερικανικά βομβαρδιστικά stealth σε μια τολμηρή αποστολή σε όλο τον κόσμο για να στοχεύσουν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, έχει επίσης δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες για τον εαυτό του.

Οι προηγούμενοι πρόεδροι ήταν προσεκτικοί ώστε να αποφύγουν οποιαδήποτε εντύπωση ότι καλούσαν Ιρανούς διαδηλωτές στους δρόμους, προκειμένου να αποφύγουν να προσφέρουν στο καθεστώς μια δικαιολογία για να ισχυριστεί ότι ενεργούν για λογαριασμό του «Μεγάλου Σατανά», των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ δεν είχε τέτοιες ανησυχίες.

«Ιρανοί Πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΥΕΣΤΕ – ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!!… Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ», δήλωσε ο πρόεδρος σε ανάρτηση στο Truth Social την Τρίτη.

Φυσικά, οι διαδηλωτές που αψηφούν την άγρια ​​τραμπούκικη συμπεριφορά των ηγετών τους θα το εκλάβουν αυτό ως κάλεσμα για δράση και ως υπόσχεση υποστήριξης.

«Αν δεν κάνει τίποτα, η ιστορία θα το θεωρήσει στρατηγική και ηθική προδοσία, επειδή ενθάρρυνε τους διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους για εβδομάδες, διαβεβαίωνε συνεχώς τους Ιρανούς ότι τους στήριζε και παρακολουθούσε ενώ χιλιάδες διαδηλωτές σκοτώνονταν», δήλωσε ο Καρίμ Σαντζαντπούρ του Ιδρύματος Carnegie για τη Διεθνή Ειρήνη στην εκπομπή Burnett του CNN την Τετάρτη.

«Ταυτόχρονα, η στρατιωτική δράση είναι γεμάτη κινδύνους», δήλωσε ο Σαντζαντπούρ. «Δεν υπάρχει καμία λύση με την οποία μπορούμε να καταρρίψουμε καθαρά το καθεστώς και να εγκαινιάσουμε μια κοσμική δημοκρατία».

Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς ο πρόεδρος γλιτώνει από αυτή τη παγίδα. Οι απειλές, οι μπλόφες και η διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής στον κόσμο μπορούν να λειτουργήσουν μόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ένας Αμερικανός πρόεδρος που περιφρονεί τις παραδοσιακές πολιτικές διαδικασίες, ενεργεί με βάση το ένστικτό του και λέει ότι είναι άνθρωπος της ειρήνης, ενώ παράλληλα αναπτύσσει μια αυξανόμενη τάση για θεαματική και βίαιη στρατιωτική δράση, είναι έτοιμος να αναλάβει δράση.

Όπως είπε, είναι ένας «τρελός κόσμος».

