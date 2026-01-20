Η Καρυστιανού και ο Τσίπρας, το τρίγωνο Μπακογιάννη – Κεφαλογιάννη – Κικίλια για το δήμο Αθήνας, το τηλεφώνημα της Ούρσουλα στον Πιερρακάκη, και το παράδοξο του ΠΑΣΟΚ

Καλημέρα σας

Αν κατάλαβα καλά, από τις χθεσινές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ανακουφίστηκαν περισσότεροι οι… κεντροδεξιοί: Συριζαίοι, Πασόκοι… Τσιπρικοί! Υπό την έννοια ότι οι συντηρητικές και ακραίες θέσεις που εκφράζει επί του θέματος η Καρυστιανού μπορεί να απογοητεύσουν και να αποθαρρύνουν τους προοδευτικούς, κεντροαριστερούς ψηφοφόρους και έτσι οι διαρροές προς εκείνη την πλευρά να περιοριστούν σημαντικά.

Η ΝΔ, η οποία οφείλω να πω ότι αντέδρασε ακαριαία και επέκρινε τις απόψεις Καρυστιανού, είναι μάλλον μία ντεμί κατάσταση: Από τη μία περιχαρακώνει την κεντρώα και τη φιλελεύθερη πτέρυγα (όπως και τη λεγόμενη… πεφωτισμένη δεξιά»), αλλά η απειλή για την πιο συντηρητική της βάση είναι υπαρκτή. Ένας ψηφοφόρος της δηλαδή, που είναι δυσαρεστημένος με τις πολιτικές της και έχει σκληρές δεξιές θέσεις, γιατί να μην φλερτάρει με το νέο κόμμα της Καρυστιανού;

Όλα θα φανούν στη πράξη πάντως. Η μέτρηση για την πραγματική πολιτική απήχηση του νέου εγχειρήματος τώρα ξεκινάει.

– Κρατήστε ότι η Καρυστιανού επιτέθηκε ξανά στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε απαντήσει το Σάββατο στην προ ημερών κριτική της για το τρίτο μνημόνιο. Εκτιμώ ότι όλο αυτό δεν κάνει κακό στον πρόεδρο Αλέξη. Μένει να φανεί εάν του κάνει καλό. Πάντως με τα χθεσινά που είπε η Καρυστιανού μείωσε κατά πολύ το άγχος του Τσίπρα για το κόμμα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Γαλάζια κινητικότητα για το δήμο Αθήνας

Οι κεραίες μου πιάνουν ότι το γαλάζιο γαϊτανάκι στο δήμο της Αθήνας έχει ξεκινήσει. Δειλά, δειλά, καθότι είναι ακόμα νωρίς με δεδομένο ότι οι δημοτικές εκλογές θα γίνουν σε τρία χρόνια και πάντως μετά από εθνικές κάλπες, όπερ σημαίνει σε ένα διαφορετικό πολιτικό πεδίο, αλλά έχει ξεκινήσει.

Στις διεργασίες φαίνεται να λειτουργεί επιταχυντικά η διαφαινόμενη – βέβαιη, λένε κάποιες καλά πληροφορημένες πηγές – απόφαση του Κώστα Μπακογιάννη να είναι υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές. Μέχρι τότε θα λειτουργεί ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά ο στόχος του είναι να εκλεγεί βουλευτής.

Ποιος ή ποια θα μπορούσε να διεκδικήσει εκ μέρους της ΝΔ το δήμο; Η προφανής και εμπειρική απάντηση είναι ότι με αξιώσεις νίκης μπορεί να πάει μόνο ένα επιφανές στέλεχος της παράταξης.

Στις συζητήσεις ακούγεται κυρίως το όνομα της Όλγας Κεφαλογιάννη και λιγότερο του Βασίλη Κικίλια – «βαριά χαρτιά» της ΝΔ και οι δύο.

Η Όλγα μοιάζει να αναζητά μία νέα αφετηρία για την πολιτική της καριέρα, μετά από την υπουργική της διαδρομή, που ταυτίστηκε με τον τομέα του Τουρισμού.

Ο Κικίλιας από την άλλη μπορεί να τεθεί στη συζήτηση μετά τις εκλογές και αφού ξεκαθαρίσει κάπως το εσωκομματικό πεδίο, καθώς θεωρείται εκ των δελφίνων στη ΝΔ: Ανάλογα με το πώς θα έχει διαμορφωθεί η κατάσταση θα δει και τις επιλογές του.

Άλλο πρόσωπο πάντως είναι δύσκολο να εξεταστεί με τα σημερινά δεδομένα…

Οι δασμοί το πρώτο τεστ για Πιερρακάκη

Στα βαθιά έπεσε από την πρώτη ημέρα της θητείας του στην προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το βράδυ της Κυριακής – τη Δευτέρα ήταν η πρώην συνεδρίαση – δέχθηκε τηλεφώνημα από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο του συντονισμού για μία ηχηρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών λόγω της κρίσης με τη Γροιλανδία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν θέλει να έχει ιδέες, προτάσεις και, τρόπον τινά, εισηγήσεις από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης προς το συμβούλιο κορυφής που συνεδριάζει εκτάκτως αυτή την εβδομάδα.

Μόνο… περίπατος δεν θα είναι η θητεία στο Eurogroup για τον Πιέρ.

Το παράδοξο του ΠΑΣΟΚ

Παρατηρούσα τα ευρήματα της Opinion Poll στην τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας. Το πιο παράδοξο που εντόπισα είναι ότι ενώ έχει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο με πρόθεση 10,8% και εκτίμηση ψήφου στο 14,4%, εντοπίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη τέταρτο, πίσω από Μητσοτάκη, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο.

Να συμβαίνουν και τα δύο δεν είναι απίθανο, αλλά πάντως χρειάζεται μία παραπάνω εξήγηση θα έλεγα…

– Με τη γκρίζα ζώνη πάντως να κινείται κοντά στο 30% (αναποφάσιστοι και αναμένοντες νέα κόμματα), η εξαγωγή συμπερασμάτων είναι μάλλον μία εξαιρετικά επισφαλής διαδικασία.

Μία εμφάνιση με νόημα

Η εμφάνιση του Κώστα Τούμπουρου στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η ομιλία του στην εκδήλωση για την «Ιθάκη» έχει τεθεί υπό το… μικροσκόπιο των αναλυτών. Ο στενός προσωπικός φίλος και εξ απορρήτων του πρώην πρωθυπουργού, έχει μεν ρόλο στο νέο εγχείρημα, αλλά η δημόσια εμφάνισή του στέλνει και μηνύματα. Αλλάζουν άραγε οι ισορροπίες στο στενό επιτελείο του Αλέξη ή η στόχευση ήταν απλά να καταστεί σαφές ποιος είναι το «σημείο αναφοράς» στο περιβάλλον του;

Συνήθως οι Ηπειρώτες – κατάγονται και οι δύο από κοντινά χωριά στα Τζουμέρκα – δεν κάνουν τίποτα τυχαία…

Η ΑΒ σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Προβληματισμός επικρατεί στον ΑΒ Βασιλόπουλος τον τελευταίο καιρό. Από τη μία, η αίσθηση ότι η «μηχανή» δεν τραβάει με την παλιά δυναμική –και ότι το αποτύπωμα στην αγορά δεν μεγαλώνει όπως θα ήθελαν στα κεντρικά– και από την άλλη, οι κινήσεις που ανεβάζουν στροφές οι ανταγωνιστές.

Η εξαγορά της Κρητικός από τον Μασούτη (που αλλάζει τις ισορροπίες, ειδικά εκτός Αττικής), η κινητικότητα στη MyMarket που «ψάχνεται» πιο επιθετικά, αλλά και η σταθερή ισχυροποίηση του Σκλαβενίτη, συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αναμονή. Στο λιανεμπόριο τροφίμων, άλλωστε, όταν οι άλλοι μεγαλώνουν, η αδράνεια μεταφράζεται σε συρρίκνωση — έστω κι αν δεν φαίνεται αμέσως στον ισολογισμό.

Στην αγορά κυκλοφορεί ήδη η συζήτηση ότι ο ΑΒ βρίσκεται μπροστά σε «στρατηγικό σταυροδρόμι»: είτε θα πατήσει γκάζι με πιο καθαρή εμπορική ταυτότητα και επιθετικότερο πλάνο (τιμές, προσφορές, δίκτυο, convenience), είτε θα συνεχίσει να παίζει άμυνα, βλέποντας τους υπόλοιπους να κλειδώνουν θέσεις και συμμαχίες. Και όπως λένε άνθρωποι που ξέρουν, το δεύτερο σενάριο δεν αρέσει καθόλου στους μετόχους — ειδικά σε μια περίοδο που η πίεση στο καλάθι του καταναλωτή κάνει κάθε ποσοστό μεριδίου να μετράει διπλά.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν υπάρχουν προκλήσεις. Είναι αν υπάρχει η διάθεση να γίνουν κινήσεις που θα ξαναδώσουν «αέρα» στο brand, πριν η αγορά σφραγίσει νέες ισορροπίες. Γιατί όταν κλείνει το παζλ, δύσκολα ξανανοίγει.

