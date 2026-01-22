search
22.01.2026 21:45

Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O.: Εξιχνιάστηκε η βομβιστική επίθεση, η άρνηση του ιδιοκτήτη για «προστασία» το πιθανό κίνητρο

22.01.2026 21:45
Στην εξιχνίαση της βομβιστικής επίθεσης στην ντισκοτέκ Jacky.O., που είχε λάβει χώρα το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025, προχώρησαν οι Αρχές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες της επίθεσης φέρονται να είναι δύο άτομα αλβανικής καταγωγής, τα οποία συνελήφθησαν

Μάλιστα, ο ένας από τους δύο είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να πλησιάζει την είσοδο της ντισκοτέκ, και να αφήνει τη βόμβα που μετέφερε μέσα σε μια χαρτοσακούλα. 

Ο δεύτερος, φέρεται να ήταν ο οδηγός του οχήματος που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους από το σημείο.  

Παλιοί γνώριμοι των Αρχών οι δράστες

Την ίδια ώρα, ως πιθανό κίνητρο των δραστών εξετάζεται να είναι η άρνηση του ιδιοκτήτη της ντισκοτέκ να τους δώσει χρήματα για παροχή «προστασίας».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες φέρονται να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ένοπλες ληστείες.

