Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O.: Εξιχνιάστηκε η βομβιστική επίθεση, η άρνηση του ιδιοκτήτη για «προστασία» το πιθανό κίνητρο

Στην εξιχνίαση της βομβιστικής επίθεσης στην ντισκοτέκ Jacky.O., που είχε λάβει χώρα το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες της επίθεσης φέρονται να είναι δύο άτομα αλβανικής καταγωγής, τα οποία συνελήφθησαν.

Μάλιστα, ο ένας από τους δύο είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να πλησιάζει την είσοδο της ντισκοτέκ, και να αφήνει τη βόμβα που μετέφερε μέσα σε μια χαρτοσακούλα.

Ο δεύτερος, φέρεται να ήταν ο οδηγός του οχήματος που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους από το σημείο.

Παλιοί γνώριμοι των Αρχών οι δράστες

Την ίδια ώρα, ως πιθανό κίνητρο των δραστών εξετάζεται να είναι η άρνηση του ιδιοκτήτη της ντισκοτέκ να τους δώσει χρήματα για παροχή «προστασίας».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες φέρονται να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ένοπλες ληστείες.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Εντοπίστηκε στο Μόναχο και συνελήφθη ο Ουκρανός κατηγορούμενος

Γιατί η φωτιά στον Υμηττό συνδέεται με τα πλημμυρικά φαινόμενα στη Γλυφάδα – Οι ειδικοί εξηγούν

«Τα πόδια μου γέμισαν πληγές από τις πέτρες» – Η παρέμβαση περαστικών που απέτρεψε να υπάρξει και δεύτερο θύμα στη Γλυφάδα