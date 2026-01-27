search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 21:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 20:08

Δράμα χωρίς τέλος για 8 ανήλικα αδελφάκια στην Κρήτη – Ζουν στο Βενιζέλειο μετά τη φυλάκιση των γονιών τους για κακοποίηση

27.01.2026 20:08
venizeleio-new

Ένα δράμα χωρίς τέλος βιώνουν οχτώ ανήλικα αδέλφια από το Ηράκλειο Κρήτης, σχεδόν δύο μήνες μετά τη σύλληψη και καταδίκη των γονιών τους για κακοποίηση εναντίον τους

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η κατάσταση των παιδιών παραμένει ευάλωτη, καθώς βρίσκονται υπό τη φροντίδα του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, χωρίς κανένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον

Αρχικά, η φροντίδα των παιδιών είχε ανατεθεί στη γιαγιά τους, από την πλευρά του πατέρα τους, η οποία, ωστόσο, δήλωσε σύντομα ότι δεν μπορούσε να τα αναθρέψει

Στη συνέχεια η φροντίδα των παιδιών ανατέθηκε στον 60χρονο παππού τους, από την πλευρά της μητέρας τους, ο οποίος, ωστόσο, είναι πλέον κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελία της 13χρονης κόρης της οικογένειας.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η ανήλικη φέρεται να κατήγγειλε τον 60χρονο για χειροδικία (χαστούκι), με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον συλλάβουν

Μετά και από αυτήν την εξέλιξη, τα οχτώ παιδιά της οικογένειας, ηλικίας από 2,5 έως 15 ετών, φιλοξενούνται πλέον στο Βενιζέλειο, χωρίς να υπάρχουν συγγενείς που να μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα τους.

Ένοχοι για ενδοοικογενειακή βία οι γονείς των παιδιών

Η υπόθεση είχε έρθει αρχικά στο «φως» τον Δεκέμβριο του 2025 μετά από καταγγελία γειτόνισσας της οικογένειας, που οδήγησε στη σύλληψη των γονιών

Ο 44χρονος πατέρας και η 32χρονη μητέρα των παιδιών κατηγορήθηκαν για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των παιδιών, με το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου να τους κρίνει ένοχους, και να τους επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 χρόνια και έξι μήνες στον πατέρα, και 7 χρόνια και τρεις μήνες στη μητέρα

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία με νεκρό βρέφος 3 μηνών στη Θεσσαλονίκη

Γκάλης για το δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι σε ένα ταξίδι χαράς»

Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Mette Frederiksen
ΚΟΣΜΟΣ

Φρεντέρικσεν: Η Δανία θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να επέλθει συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία – Αποκλείεται η παραχώρηση

trikala-violanta-3456
ΕΛΛΑΔΑ

Τρύπα σε σωλήνες προπανίου εντοπίστηκε στο υπόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα» – Βαριές κατηγορίες στους 3 συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη

trump 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή πλεύσης από Τραμπ: «Ο Πρέτι δεν ήταν δολοφόνος – Θα παρακολουθώ την έρευνα για τον θάνατό του»

natalie-portman
LIFESTYLE

Η Νάταλι Πόρτμαν δάκρυσε μιλώντας για την ICE : «Είναι μία φρικτή στιγμή για τη χώρα μας» (Video)

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Η στρεψοδικία και η προπαγάνδα δεν έχουν όρια για τη ΝΔ και τους αήθεις εντολοδόχους της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 21:56
Mette Frederiksen
ΚΟΣΜΟΣ

Φρεντέρικσεν: Η Δανία θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να επέλθει συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία – Αποκλείεται η παραχώρηση

trikala-violanta-3456
ΕΛΛΑΔΑ

Τρύπα σε σωλήνες προπανίου εντοπίστηκε στο υπόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα» – Βαριές κατηγορίες στους 3 συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη

trump 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή πλεύσης από Τραμπ: «Ο Πρέτι δεν ήταν δολοφόνος – Θα παρακολουθώ την έρευνα για τον θάνατό του»

1 / 3