Τραγωδία με νεκρό βρέφος 3 μηνών στη Θεσσαλονίκη

Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένα βρέβος 3 μηνών μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό σε νοσοκομείο της πόλης ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Σύμφωνα με το thestival, ένα βρέφος τριών μηνών μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης από τους γονείς του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Το αγοράκι μεταφέρθηκε άσφυγμο στο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, περίπου στις 10 το πρωί.

Οι γιατροί προσπάθησαν για περίπου 50 λεπτά να το επαναφέρουν, ωστόσο το βρέφος κατέληξε. Φως στην ακριβή αιτία θανάτου του βρέφους θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

