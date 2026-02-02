ΠΑΣΟΚ: Η Διαμαντοπούλου πυροδοτεί την εσωστρέφεια – «Δεν είναι κακή η κριτική, αλλά κάποιες συμπεριφορές οδηγούν στην αποτυχία Ανδρουλάκη»

Με βαρύτατες αιχμές κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που τελικά μπορεί να αναπαράγουν την εσωστρέφεια που η ίδια θέλησε αρχικά να ξορκίσει, τοποθετήθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της στο Open το πρωί της Δευτέρας.

Έδειξε έτσι να τροφοδοτεί ένα κύκλο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ κορυφαίων στελεχών, καταλογίζοντας σε κάποιους ακόμα και αμφισβήτηση του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη, παρότι όλοι όσοι εκφράζουν ανησυχία για την δημοσκοπική πτώση και διαφωνίες επί θεμάτων πολιτικής, έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θέτουν θέμα ηγεσίας.

Μάλιστα σε μία δηλητηριώδη αποστροφή, κατέληξε στο συμπέρασμα, – χωρίς να εξηγήσει πώς το εξάγει – ότι υπάρχουν «συμπεριφορές» που έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στην αποτυχία, για να τον διαδεχτούν μετά τις εκλογές. Μάλιστα η ερώτηση ήταν εάν κάποιοι έχουν ως στόχο την αποτυχία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και η απάντηση επακριβώς ήταν η εξής: «Είναι βαρύ να μιλάμε για στόχους, αλλά η αλήθεια είναι ότι με συμπεριφορές που υπάρχουν, αυτό είναι το αποτέλεσμα».

Όταν η κυρία Διαμαντοπούλου ταυτίζει την κριτική με την επιδίωξη -έστω και ως αποτέλεσμα – αποτυχίας του ΠΑΣΟΚ είναι προφανές ότι ρίχνει λάδι στην εσωκομματική φωτιά και αντί να λειτουργήσει πυροσβεστικά, στην πραγματικότητα φαίνεται να προκαλεί μία μετωπική σύγκρουση μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και των στελεχών που θέτουν θέματα στον προσυνεδριακό διάλογο και τα οποία η ίδια “δείχνει” ως υπονομευτές της ηγεσίας και του κόμματος.

Το αντιφατικό είναι ότι η κυρία Διαμαντοπούλου εμφανίστηκε αρχικά να υποβαθμίζει πλήρως τη σημασία των όποιων κριτικών φωνών ακούγονται στο ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα να αναδεικνύει το γεγονός ότι υπάρχουν οκτώ σημεία επί των οποίων υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ των στελεχών του κόμματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ερωτώμενη για τους προβληματισμούς του Παύλου Γερουλάνου για τις δημοσκοπήσεις απάντησε πως «δεν είναι κάτι τρομερό αυτό που ειπώθηκε. Μια κριτική είναι. Δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ ή κόμμα χωρίς κριτική, αναρωτιέμαι γιατί αναγορεύονται τα θέματα αυτά σε μεγάλα».

Για τη γραμμή που ακολουθεί ο Χάρης Δούκας, που ζητάει ξεκάθαρη θέση ενάντια στο ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, σχολίασε, με αιχμηρή διάθεση κυρίως προς τα μέσα ενημέρωσης που επιμένουν να το “σηκώνουν”: «Γιατί πρέπει να το συζητούμε αυτό; Είναι αλήθεια ότι βάζει ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί στο συνέδριο. Γιατί να απασχολούμαστε με αυτό τώρα;».

Εξήγησε δε τη θέση της επί της ουσίας του θέματος αυτού, αφού τόνισε ότι ο κ. Δούκας συμφωνεί σε όλα τα βασικά, που συμφωνούν όλοι: «Θα ήταν αυτοκτονικό να συζητήσουμε για συνεργασία με ΝΔ. Δεν θα απαντήσω γιατί ο κ. Δούκας το κάνει αυτό (σ.σ. ότι αφήνει να αιωρηθεί πως στο ΠΑΣΟΚ ίσως επιδιώξει να συνεργαστεί με τη ΝΔ κάτι που ο ίδιος δεν θέλει). Αν το κάνει για να δημιουργήσει πρόβλημα, θα κριθεί. Οτιδήποτε γίνεται για να εντείνει την εσωστρέφεια, είναι σαν να αυτοκτονούμε»

Κατά την κυρία Διαμαντοπούλου «η πολιτική συζήτηση έχει ξεφύγει από την ουσία της. Υπάρχουν πράγματα στα οποία συμφωνούμε όλοι στο ΠΑΣΟΚ. Όπως ότι θα πάμε αυτόνομα στις επόμενες εκλογές. Και το λέμε όλοι. Οπως επίσης ότι για να αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις, θα πάμε σε διεύρυνση» σχολίασε αρχικά.

Η θεωρία της Διαμαντοπούλου: Και συμφωνούν και… υπονομεύουν

Πριν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι κάποιοι υπονομεύουν τον Νίκο Ανδρουλάκη με τις συμπεριφορές τους, η Άννα Διαμαντοπούλου είχε αναγνωρίσει ότι συμφωνούν όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση μάλιστα, στις εξής 8 πεντακάθαρες θέσεις:

1. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας Έχουμε μια ιδεολογική ταυτότητα.

2. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας και δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας.

3. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει στις εκλογές αυτόνομο και όχι ως συνομοσπονδία κομμάτων.

4. Θα πάμε σε διεύρυνση που αφορά πρόσωπα και θα είναι θα αμφίπλευρη όπως ήταν πάντα.

5. Στην πορεία μας προς τις εκλογές συνεργαζόμαστε και με κόμματα και με κοινωνικούς εταίρους. Είτε στη Βουλή είτε στην κοινωνία, για να ενισχύσουμε ζητήματα που αφορούν την αντιπαλότητα μας, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το όφελος του ελληνικού λαού.

6. Εμείς είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση με συγκεκριμένο περιεχόμενο Δηλαδή είμαστε κόμμα θεσμικό και προγραμματικό. Η αντιπολίτευση μας είναι σκληρή όταν χρειάζεται, αλλά είναι πάντα τεκμηριωμένη με θέσεις.

7. Αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση με αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να συνεργαστεί με την κυβέρνηση, η οποία είναι το αντίπαλο δέος της. Και η πολιτική αλλαγή την οποία έχουμε ως στόχο δεν μπορεί να συντελεστεί με ένα κόμμα με τον οποίο είμαστε μετωπικά αντίθετοι.

8. Τέλος, παραμένει ο στόχος του πρώτου κόμματος, ο οποίος είναι σαφής γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

“Αυτά είναι καθαρά σε εμάς, πεντακάθαρα. Αυτά είναι που έχουμε συμφωνήσει όλοι. Δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει συμφωνήσει” σημείωσε με έμφαση.

«Πρέπει να κοιτάμε τι δεν κάνουμε καλά. Αυτά που λέμε και αφορούν όλες τις κοινωνικες ομάδες πρέπει να τα λέμε επί τόπου στα σημεία που υπάρχουν τα ζητήματα. Στον Δήμο Αθήνας υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να πάμε γειτονιά, γειτονιά και να βοηθηθεί ο Χ. Δούκας» είπε ακόμη αναφερόμενη στο τι κάνει λάθος το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν γίνεται φόλλου απ, αυτό είναι γεγονός. Να είμαστε στην ίδια ένταση και στον ίδιο στόχο. Δεν δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ένταση για το κόμμα» σχολίασε. «Ο καθένας πρέπει να απαντήσει τι κάνει για να πάμε μπροστά και αν είμαστε όλοι στην ίδια ταχύτητα και άποψη» είπε ακόμα η κα Διαμαντοπούλου.

Στο πλαίσιο αυτό παρατήρησε πως «όταν έχουμε στο περιεχόμενο συμφωνία, οτιδήποτε γίνεται για να ενταθεί η εσωστρέφεια είναι σαν να αυτοκτονούμε», για να συμπληρώσει σε άλλο σημείο της συνέντευξής της ότι «το να λες δεν αμφισβητείται η ηγεσία και όλη η συζήτηση να γίνεται γύρω από αυτό, είναι υπονόμευση του ΠΑΣΟΚ».

