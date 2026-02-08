Τούνη από Σαουδική Αραβία: Το παίζω high society ενώ κατάγομαι από το Νέο Πετρίτσι Σερρών

Το ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία συνεχίζει η Ιωάννα Τούνη με τον αγαπημένο της.

Η Influencer, που διαμένει σε πολυτελές ξενοδοχείο, δεν έχασε την ευκαιρία να τρολάρει τον εαυτό της.

«Εγώ που το παίζω high society γνωρίζοντας ότι κατάγομαι από το Νέο Πετρίτσι Σερρών», ανέφερε, προ(σ)καλώντας τους διαδικτυακούς της φίλους να της γράψουν τον τόπο καταγωγή τους.

