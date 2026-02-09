Υπόθεση κατασκοπείας: Κινέζος με το όνομα «Στίβεν» στρατολόγησε τον 54χρονο σμήναρχο

Νέες αποκαλύψεις έρχονται το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του 54χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στην κατάθεσή του, ο σμήναρχος περιέγραψε τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε και αποτελούσε τον σύνδεσμό του, αναφέροντας ότι χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν». Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για επιχειρησιακό ψευδώνυμο και όχι για πραγματικά στοιχεία ταυτότητας.

Η επαφή των δύο πλευρών φέρεται να ξεκίνησε το 2025, έπειτα από συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά. Ακολούθησε μια περίοδος στενής συνεργασίας, με ταξίδια τόσο στην Αθήνα όσο και στο Πεκίνο, αλλά και με συνεχή επικοινωνία μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών. Στο αρχικό στάδιο, ο αξιωματικός παρείχε πληροφορίες χαμηλότερης διαβάθμισης, όπως γεωπολιτικές αναλύσεις, λαμβάνοντας αμοιβές της τάξης των 500 έως 600 ευρώ. Στη συνέχεια όμως, και αφού εδραιώθηκε σχέση εμπιστοσύνης, άρχισε να διακινεί απόρρητο στρατιωτικό υλικό κρίσιμης σημασίας για την εθνική ασφάλεια.

Το οικονομικό όφελος για τον 54χρονο σε αυτή τη φάση αυξήθηκε κατακόρυφα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο «Στίβεν» κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι που διατηρούσε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του τηλέφωνο ποσά ύψους 5.000 ευρώ σε μηνιαία βάση ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος φέρεται να προχωρούσε σε αναλήψεις μικρών ποσών, 200 έως 300 ευρώ κάθε φορά, επισκεπτόμενος ΑΤΜ μεταμφιεσμένος.

Το ψηφιακό πορτοφόλι και οι πληρωμές

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση διαδραματίζει και ο τρόπος διακίνησης των χρημάτων. Ο Κινέζος σύνδεσμος είχε προμηθεύσει τον αξιωματικό με μη δηλωμένο κινητό τηλέφωνο, καθώς και με τους απαραίτητους κωδικούς για τη χρήση ψηφιακού πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων. Μέσω αυτού λάμβανε εμβάσματα από την Κίνα, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Αθήνα.

Παρότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί καταβολές ύψους 5.000 ευρώ τον μήνα, οι οικονομικές Αρχές εκτιμούν ότι το συνολικό ποσό που βρέθηκε στην κατοχή του 54χρονου δεν δικαιολογείται επαρκώς. Το στοιχείο αυτό έχει ανοίξει νέο κύκλο ερευνών για πιθανή ύπαρξη λογαριασμών του συλληφθέντα σε κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στο «μικροσκόπιο» το κινητό και το laptop του 54χρονου – Τι πληροφορίες τού ζητούσε η Κίνα

Την τεχνική διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία εξετάζει εξονυχιστικά το υλικό που κατασχέθηκε. Σε αυτό περιλαμβάνονται το παράνομο κινητό τηλέφωνο με ειδικό λογισμικό, φορητός υπολογιστής και πλήθος αποθηκευτικών μέσων.

Οι αναλυτές επιχειρούν να ανακτήσουν δεδομένα που θα αποσαφηνίσουν τόσο την έκταση των πληροφοριών που διέρρευσαν, όσο και το εύρος του δικτύου επικοινωνίας με τον σύνδεσμο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο είδος των πληροφοριών που ζητούσε η κινεζική πλευρά. Ο αξιωματικός φέρεται να είχε λάβει σαφείς οδηγίες να συλλέγει τεχνικά στοιχεία οπλικών συστημάτων, δεδομένα εξειδικευμένων λογισμικών και κωδικούς πρόσβασης σε στρατιωτικά δίκτυα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των Αρχών, ο απώτερος στόχος ήταν η αντιγραφή δυτικών στρατιωτικών τεχνολογιών, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ανοιχτών πηγών, αλλά απαιτεί πρόσβαση σε απόρρητο ψηφιακό υλικό.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του, ο 54χρονος υπέγραψε το σύνολο των καταθέσεών του, επιβεβαιώνοντας ενώπιον των Αρχών τη δράση του.

Διαβάστε επίσης:

Σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου

Συναγερμός στο Γύθειο: Αγνοείται 60χρονος ψαράς – Η βάρκα του εντοπίστηκε σε βραχώδες σημείο

ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη