12.02.2026 19:07

Αποχαιρέτησε τον Παπαληγούρα και ο Σαμαράς

12.02.2026 19:07
antonis_samaras_new_123

Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή, τη συγκίνησή του για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Αναστάση Παπαληγούρα. Όπως είχα την τιμή να είμαι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με τον αείμνηστο πατέρα του, τον Παναγή Παπαληγούρα, είχα τη χαρά να είμαι στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ με τον Αναστάση, στις αρχές της Μεταπολίτευσης», αναφέρει σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Ήταν έντιμος και καλλιεργημένος άνθρωπος και πολιτικός, με αρχές και ήθος. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του».

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 20:58
