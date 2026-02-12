Αποχαιρέτησε τον Παπαληγούρα και ο Σαμαράς

Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή, τη συγκίνησή του για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Αναστάση Παπαληγούρα. Όπως είχα την τιμή να είμαι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με τον αείμνηστο πατέρα του, τον Παναγή Παπαληγούρα, είχα τη χαρά να είμαι στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ με τον Αναστάση, στις αρχές της Μεταπολίτευσης», αναφέρει σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Ήταν έντιμος και καλλιεργημένος άνθρωπος και πολιτικός, με αρχές και ήθος. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του».

Διαβάστε επίσης:

Χαμός στη Βουλή για Βιολάντα και… Άδωνι – Η Ζωή τον αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο» – «Γελοία, είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή» απάντησε ο Γεωργιάδης

Στο Aspen Ministers Forum στο Βερολίνο ο Γιώργος Παπανδρέου

Τσάι, «ηπειρώτικα» και ο οδικός χάρτης για το νέο κόμμα: Το παρασκήνιο της συνάντησης Τασούλα – Τσίπρα