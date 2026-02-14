Ρομποτικά συστήματα καθαρισμού από Gerobo International σε καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος πανελλαδικά με στόχο αποδοτικότητα

Στη σταδιακή εγκατάσταση ρομποτικών συστημάτων καθαρισμού στα καταστήματά της προχωρά η αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Gerobo International, επιχειρώντας να ενισχύσει την αποδοτικότητα και την ποιότητα των καθημερινών λειτουργιών της.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θεωρείται από τις πρώτες εφαρμογές ρομποτικής καθαρισμού μεγάλης κλίμακας στο οργανωμένο λιανεμπόριο στην Ελλάδα και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ψηφιακής αναβάθμισης των καταστημάτων. Τα λεγόμενα συνεργατικά ρομπότ (cobots) θα αναλαμβάνουν προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού, με στόχο τη σταθερή ποιότητα και τη μείωση των αποκλίσεων που παρατηρούνται στις παραδοσιακές μεθόδους.

Κομβικό στοιχείο του εγχειρήματος είναι ότι ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού παραμένει ενεργός. Οι εργαζόμενοι της αλυσίδας θα είναι υπεύθυνοι για τον χειρισμό και την επίβλεψη των συστημάτων, έπειτα από σχετική εκπαίδευση, διατηρώντας τον έλεγχο της διαδικασίας και παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δύο πλευρών, η χρήση ρομποτικών λύσεων αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, αλλά και στη συλλογή λειτουργικών δεδομένων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Παράλληλα, η αυτοματοποίηση επιτρέπει την απελευθέρωση προσωπικού από επαναλαμβανόμενες εργασίες, ώστε να κατευθυνθεί σε άλλες κρίσιμες λειτουργίες εντός των καταστημάτων.

Η συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος του λιανεμπορίου αναζητά τρόπους να συνδυάσει την τεχνολογική καινοτομία με τον λειτουργικό εξορθολογισμό, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων κόστους και απαιτήσεων ποιότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Gerobo International, Γεράσιμος Γερολυμάτος, σημείωσε ότι η εφαρμογή της ρομποτικής τεχνολογίας σε καθημερινές λειτουργίες, όπως ο καθαρισμός, μπορεί να συμβάλει σε ένα πιο αποδοτικό και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

