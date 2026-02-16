search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 21:32
LIFESTYLE

16.02.2026 20:18

Η Μις Υφήλιος κατέρρευσε σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ (Video)

16.02.2026 20:18
mis-yfilios

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφεται η Μις Υφήλιος, Φάτιμα Μπος Φερνάντες, να καταρρέει ξαφνικά, ενώ βρίσκεται πάνω σε άρμα και χαιρετά το πλήθος σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ.

Σύμφωνα με το TMZ, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή, μπροστά σε χιλιάδες θεατές, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της Φερνάντες στη διοργάνωση.

Η Φερνάντες, που στέφθηκε Μις Υφήλιος 2025 τον Νοέμβριο, συμμετείχε στο Φεστιβάλ Φρούτων και Λουλουδιών, απολαμβάνοντας τη στιγμή καθώς χαιρετούσε και έστελνε φιλιά στους παρευρισκόμενους. Ωστόσο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η εικόνα άλλαξε δραματικά: Το εντυπωσιακό μοντέλο έχασε την ισορροπία του και κατέρρευσε πέφτοντας στα γόνατα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι διοργανωτές έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ λίγο αργότερα διασώστες τής παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, αποφασίστηκε η Φερνάντες να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της για το υπόλοιπο της ημέρας, ώστε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής, ούτε η ίδια η Φάτιμα, ούτε ο οργανισμός Miss Universe Organization, έχουν ανακοινώσει επισήμως τα αίτια της αιφνίδιας κατάρρευσης. Παρά το απρόοπτο, η ίδια φάνηκε να διαχειρίζεται την κατάσταση με ψυχραιμία.

Η νίκη που προκάλεσε αντιδράσεις

Σημειώνεται ότι η Φάτιμα είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και για άλλον λόγο. Η κατάκτηση του τίτλου Μις Υφήλιος στην Ταϊλάνδη είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα τέλη του περασμένου έτους. Λίγες εβδομάδες αφότου ο εκτελεστικός παραγωγός του διαγωνισμού την είχε χαρακτηρίσει «χαζή», προκαλώντας αποχωρήσεις διαγωνιζόμενων σε ένδειξη συμπαράστασης, η νίκη της θεωρήθηκε από πολλούς ως ανατροπή «κόντρα σε όλα τα προγνωστικά».

Παράλληλα, τηλεθεατές υποστήριξαν ότι η Ολίβια Γιασέ, Μις Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία κατέλαβε την τέταρτη θέση αναπληρωματικής, θα έπρεπε να είχε κερδίσει τον τίτλο

Άλλοι θεώρησαν ότι το στέμμα θα έπρεπε να απονεμηθεί στη Μις Φιλιππίνες ή στη Μις Ταϊλάνδη. Μάλιστα, η τελευταία είχε τη στήριξη της Νάταλι Γκλεμπόβα -Μις Υφήλιος 2005-, η οποία δήλωσε ότι, κατά τη γνώμη της, εκείνη ήταν η πραγματική νικήτρια.

