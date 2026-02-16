Η Ζωή επιμένει: «Κρύβονται Χρυσοχοΐδης και αρχηγός της ΕΛΑΣ»

Στη δημοσιότητα έδωσε τα μηνύματα που έστειλε στον αρχηγό της ΕΛΑΣ Δημήτρη Μάλλιο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τα οποία ζητά να μάθει τα αποτελέσματα της έρευνας για τον αστυνομικό που ενημέρωσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για τη μήνυση που κατέθεσε η ίδια εναντίον του.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανήλθε και στην υπόθεση του Φραπέ, κατηγορώντας τον αρχηγό της ΕΛΑΣ και τον υπουργό ΠροΠο ότι τον άφησαν ανενόχλητο όταν ο αγρότης από την Κρήτη καταγγέλθηκε ότι την απείλησε.

«Μεγάλη δυστοκία στην έρευνα που διατάχθηκε… Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης κρύβεται. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Δ. Μάλλιος κρύβεται και δεν απαντά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν στην ευθύνη τους την προστασία του πολίτη και την πάταξη της εγκληματικότητας… Οι ίδιοι άφησαν τον Φραπέ ανενόχλητο, μετά τις απειλές κατά της ζωής μου, παρά το γεγονός ότι έκανα και μήνυση εντός των ορίων του αυτοφώρου…».

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Κωνσταντοπούλου είχε δημοσιοποιήσει μήνυμα που έστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο οποίο αναφέρει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε ενημερωθεί από αστυνομικό του Α.Τ. Εξαρχείων για τη μήνυση που έχει κατατεθεί εις βάρος του από την ίδια, «κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας».

