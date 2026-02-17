Νταγκ Μόου: Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (17/2) ο Νταγκ Μόου, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και επιδραστικούς προπονητές στην ιστορία του NBA.

Οι Ντένβερ Νάγκετς ανακοίνωσαν τον θάνατό του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας έναν «μοναδικό ηγέτη και άνθρωπο», που σφράγισε με το έργο του μια από τις πιο επιτυχημένες και συναρπαστικές περιόδους του συλλόγου.

Η εποχή των επιθετικών ρεκόρ

Ο Μόου έγινε γνωστός για το επιθετικό, γρήγορο και υψηλού σκορ μπάσκετ που εφάρμοζαν οι ομάδες του, καθιστώντας τους Νάγκετς της δεκαετίας του ’80 μία από τις πιο θεαματικές ομάδες της λίγκας. Το 1987-88 αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς στο NBA, ενώ το 2018 τιμήθηκε με το βραβείο Chuck Daly Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στο άθλημα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε στους Σαν Αντόνιο Σπερς, στους Ντένβερ Νάγκετς και στους Φιλαδέλφεια 76ερς, καταγράφοντας συνολικά 628 νίκες και 529 ήττες στην κανονική περίοδο, με 12 συμμετοχές στα πλέι οφ.

Η κορυφή του 1985 και η βαριά κληρονομιά

Η κορυφαία στιγμή της θητείας του στο Ντένβερ ήρθε το 1985, όταν οι Νάγκετς έφτασαν μέχρι τους τελικούς της Δύσης, όπου αποκλείστηκαν από τους μετέπειτα πρωταθλητές Λος Άντζελες Λέικερς. Εκείνη η ομάδα παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τους φιλάθλους του συλλόγου.

Οι 432 νίκες του με το Ντένβερ τον κατατάσσουν δεύτερο προπονητή στην ιστορία του franchise, πίσω από τον Μάικλ Μαλόουν. Η διοίκηση των Νάγκετς ανακοίνωσε πως η σημαία που θα αναρτηθεί στις εξέδρες θα τιμά για πάντα τη συμβολή και την παρακαταθήκη του.

Ο Νταγκ Μόου αφήνει πίσω του μια σπουδαία διαδρομή, που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας των Ντένβερ Νάγκετς και σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στο NBA.

