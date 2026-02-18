«Τίναξε» την μπάνκα στον αέρα η Τέιλορ Σουίφτ: Στην κορυφή των πωλήσεων παγκοσμίως για 6η φορά το 2025

Την κορυφή των πωλήσεων κατέκτησε διεθνώς για το 2025, για τέταρτη συναπτή χρονιά και για έκτη φορά στην καριέρα της, η Αμερικανίδα σούπερ σταρ του πενταγράμμου Τέιλορ Σουίφτ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI).

Αυτή η υψηλού κύρους διάκριση απονέμεται στον καλλιτέχνη με τις καλύτερες επιδόσεις στο πεδίο των πωλήσεων άλμπουμ και σινγκλ τραγουδιών, είτε σε ψηφιακό επίπεδο, είτε σε φυσική παρουσία είτε σε streaming – στο σύνολο του έτους.

Ωστόσο, ο συνολικός όγκος των πωλήσεων για καθέναν από τους καλλιτέχνες δεν γίνεται γνωστός.

Η 36χρονη ερμηνεύτρια του “Shake it Off”, προηγείται του συγκροτήματος της K-pop Stray Kids, που επιτυγχάνει την καλύτερη κατάταξή του έως σήμερα και βρίσκεται για τρίτη συναπτή χρονιά στην κορυφαία πεντάδα παγκοσμίως. Τους ακολουθεί το μεγάλο αστέρι της ραπ, ο Καναδός Drake.

Η Τέιλορ Σουίφτ λαμβάνει αυτήν τη διάκριση μετά την κυκλοφορία τον Οκτώβριο του 12ου άλμπουμ της, με τίτλο “The Life Of A Showgirl”, το οποίο κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της χρονιάς καθώς και την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας ολόκληρης της καριέρας της.

Η ιστορία αγάπης μεταξύ της Τέιλορ Σουίφτ και του Αμερικανού παίκτη του ράγκμπι Τράβις Κελς, με τον οποίο αρραβωνιάστηκαν επισήμως αυτό το καλοκαίρι, φαίνεται να έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό.

Το έτος 2025 είναι επίσης εκείνο της κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ της έξι επεισοδίων, “The End of an Era”, που καταγράφει το παρασκήνιο της μεγάλης της περιοδείας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το γεγονός ότι η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια κατακτά την κορυφή των πωλήσεων για έκτη φορά στην καριέρα της είναι μια «ιστορική επιτυχία», υπογράμμισε η Βικτόρια Όκλεϊ, η διευθύνουσα σύμβουλος της ομοσπονδίας, σε δηλώσεις της στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Από την πλευρά του, ο Πορτορικανός Bad Bunny, που τραγούδησε στη συναυλία στο ημίχρονο του Super Bowl και προσφάτως θριάμβευσε στα βραβεία Grammy, βρίσκεται στην πέμπτη θέση, μπροστά από τον Αμερικανό ράπερ Κέντρικ Λαμάρ.

Ακολουθεί η κατάταξη των καλλιτεχνών στην κορυφή των πωλήσεων για το 2025

1. Τέιλορ Σουίφτ

2. Stray Kids

3. Drake

4. The Weeknd

5. Bad Bunny

6. Κέντρικ Λαμάρ

7. Μόργκαν Ουόλεν

8. Σαμπρίνα Κάρπεντερ

9. Μπίλι Άιλις

10. Lady Gaga

