Άδωνις σε Ζωή: Απαντώ με στοιχεία για το Κρατικό Νίκαιας, δεν θα τσακωθώ είναι βαρετό – «Προπαγάνδα αλά Γκέμπελς, να δώσει εξηγήσεις ο Χρυσοχοΐδης»

Στοιχεία για το προσωπικό και τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Νίκαιας επί ΝΔ, έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ολιγόλεπτη παρέμβασή του στην Ολομέλεια, απαντώντας σε αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Αν και προσπέρασε τις συνήθεις επιθέσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας «δεν έχω κανένα σκοπό να τσακωθώ μαζί της γιατί είναι και λίγο βαρετό» απάντησε στις κατηγορίες της σε σχέση με το Νοσοκομείο Νίκαιας, με αφορμή τα επεισόδια σήμερα το πρωί, παραθέτοντας στοιχεία για την κατάσταση του νοσοκομείου.

«Το εάν καλώς ή κακώς κάποιοι εμπόδισαν δια της βίας τον υπουργό Υγείας να μπει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο», είπε «το αφήνω στην κρίση του ελληνικού λαού. Επειδή όμως ακούστηκε ότι δεν έχω ενδιαφερθεί ποτέ για το Γενικό της Νίκαιας οφείλω να δώσω στην εθνική αντιπροσωπεία τα στοιχεία του νοσοκομείου αυτού». Ανέφερε ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου όταν παρέλαβε η ΝΔ το 2019 ήταν 33,3 εκ. ευρώ και το 2025 ανήλθε σε 58,7 εκ. ευρώ, κάνοντας επιπλέον λόγο για αύξηση 76%. Σημείωσε, επίσης, ότι το νοσοκομείο έχει 1.926 οργανικές θέσεις και υπηρετούν σήμερα με διάφορες μορφές σχέσης εργασίας 1.936. Σε σχέση με το 2019 το νοσοκομείο της Νίκαιας έχει επιπλέον προσωπικό δηλαδή +65 γιατρούς, +36 ειδικευόμενους, +155 νοσηλευτές και +155 άτομα λοιπό προσωπικό.

Είχε προηγηθεί η νέα επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία νωρίτερα είχε σημειώσει πως ο υπουργός «μόνο με την Υγεία δεν ασχολείται, μόνο με κανέναν πλούσιο ασθενή κάνει δημόσιες σχέσεις», ενώ κατήγγειλε πως «συνοδεία ενόπλων, κουκουλοφόρων και κρανοφόρων αστυνομικών επιχείρησε να επιβάλει τους δικούς του όρους στο νοσοκομείο της Νίκαιας», εγκαλώντας και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, λέγοντας πως οι αστυνομικοί «πήγαν εκεί ως τάγμα ασφαλείας και προστασίας του» και πως ασκήθηκε βία κατά των υγειονομικών.

Κωνσταντοπούλου: Χρυσοχοΐδης και Μητσοτάκης να δώσουν εξηγήσεις

Μετά την τοποθέτησή του, η πρόεδρος της Πλεύσης επανήλθε σχολιάζοντας καταρχάς τη σύντομη εμφάνισή του προκειμένου να της απαντήσει ως «γκεστ σταρ» για όσα έγιναν σήμερα στο Κρατικό Νίκαιας, «το πιο υποχρηματοδοτημένο αναλογικά με το έργο του σε όλη την επικράτεια».

Σημείωσε επίσης, πως ο Άδωνις Γεωργιάδης που υποστήριξε ότι ενδιαφέρεται για το Νοσοκομείο, διάβαζε από το κινητό του τα στοιχεία που του έστειλαν και «σίγουρα αυτός που του τα ‘στειλε δεν έχει σχέση ούτε με το νοσοκομείο, ούτε με την πραγματικότητα». Οι υγειονομικοί και οι κάτοικοι διαδήλωσαν σε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση σημείωσε, «όχι επειδή ο υπουργός αγαπάει το νοσοκομείο, αλλά για τον αντίθετο λόγο» επειδή «έχει υποβαθμίσει συνολικά το σύστημα Υγείας της χώρας και εκδικείται γιατρούς και νοσηλευτές».

Τον κατηγόρησε ακόμα ότι είναι ένας υπουργός που «δεν ασχολείται με το αντικείμενό τους αλλά ασχολείται με τον να κάνει προπαγάνδα αλά Γκέμπελς». Τον εγκάλεσε για αναφορά του ότι οι γιατροί είναι «κομουνιστές που τους πολεμάει μια ζωή» ρωτώντας «έτσι κρίνει νοσηλευτές και γιατρούς, από τα φρονήματά τους ο υπουργός που έχει τάγματα ασφαλείας να τον προστατεύουν;». «Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν λήγει αν δεν εμφανιστεί ο κ. Χρυσοχοΐδης και ο Κ. Μητσοτάκης», επανέλαβε.

Διαβάστε επίσης:

Δένδιας: Τέλος η «θητεία-παρωδία», έχουμε απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας

Πλακώθηκαν on air Κυρανάκης και Λυμπερόπουλος: «Τραμπούκοι απειλούν με ξύλο ταξιτζήδες» – «Ούτε η χούντα δεν λέει τέτοια»

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, γιατί ερχόταν τσουνάμι για τον Χιλετζάκη