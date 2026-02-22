search
22.02.2026
22.02.2026

Survivor: Λήδα Μυλωνά και Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας οι νέοι παίκτες που μπαίνουν απόψε στο παιχνίδι

22.02.2026 15:59
survivor_2026

Μια ακόμα έκπληξη περιμένει απόψε (22/2) Κυριακή της Αποκριάς στο Survivor τους Επαρχιώτες και τους Αθηναίους, αφού η κάθε ομάδα θα υποδεχτεί από έναν νέο παίκτη, ενώ καλά καλά δεν έχουν περάσει ούτε τρεις εβδομάδες από τις προηγούμενες προσθήκες.

Οι δύο νέοι παίκτες που μπαίνουν στο Survivor είναι η Λήδα Μυλωνά και ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας με την πρώτη να εντάσσεται στους Αθηναίους και τον δεύτερο στους Επαρχιώτες. 

Όπως είναι φυσικό οι νέοι παίκτες θα φέρουν νέα δυναμική στις παραλίες και μένει να δούμε πόσο θα αλλάξουν οι ισορροπίες μετά από την είσοδό τους αφού η ιστορία του ριάλιτι επιβίωσης έχει δείξει ότι οι νέοι παίκτες άλλοτε ευνοούν μια ομάδα και άλλοτε όχι.

Survivor: Στους Αθηναίους η Λήδα Μυλωνά – Ποια είναι η νέα παίκτρια

Αθλητική και δυναμική, δεν πίστευε ποτέ πως θα τολμούσε να μπει στο Survivor και όμως το κάνει. Είναι πρωταθλήτρια τένις και padel και ασχολείται με τις επιχειρήσεις της οικογένειάς της.

Ξεκίνησε το τένις από την ηλικία των 5 ετών αποσπώντας πολλές διακρίσεις σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκά τουρνουά. Αργότερα ασχολήθηκε και με το padel.

Survivor Λήδα Μυλωνά

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και παράλληλα έκανε σπουδές που αφορούν τον αθλητισμό, με ειδίκευση στο personal training και στην διατροφή. Αγαπάει πολύ τα ζώα και έχει 7 γάτες.

Survivor: Στους Επαρχιώτες ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας – Ποιος είναι ο νέος παίκτης

Αφοσιώνεται στους στόχους του και δεν εγκαταλείπει ποτέ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ναύπλιο.

Ασχολήθηκε με το kung fu κατακτώντας τρία πανελλήνια πρωταθλήματα.

Σπούδασε στην Ουαλία πολιτικός μηχανικός και στη συνέχεια μετακόμισε στην Πολωνία, όπου εργάστηκε σε μία επενδυτική εταιρία.

Επέστρεψε στην Ελλάδα για να ασχοληθεί με αυτό που νιώθει πως του ταιριάζει πραγματικά, την αγάπη του για τα ρολόγια.

Ο πατέρας του είναι εκείνος που του έμαθε τα πάντα για τα ρολόγια και τον βοήθησε να εξελίξει την οικογενειακή επιχείρηση.

Πλέον διατηρεί δικό του κατάστημα με πολύ σπάνια και luxury ρολόγια.

