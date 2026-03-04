Ο Γρηγόρης Σκλήκας Εκτελεστικός Πρόεδρος στα Ελληνικά Οινοποιεία

Τα Ελληνικά Οινοποιεία ανακοινώνουν την ανάληψη της θέσης του Εκτελεστικού Προέδρου (Chairman) του Ομίλου από τον Γρηγόρη Σκλήκα.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για την ενίσχυση της διοικητικής της δομής και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου εκτελεστικής εποπτείας, που θα υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την οργανωτική εξέλιξη των Ελληνικών Οινοποιείων.

Ο κ. Σκλήκας διαθέτει μακρά και πολυεπίπεδη επαγγελματική εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, με αποδεδειγμένη συμμετοχή στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών ανάπτυξης, τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει διαχειριστεί σύνθετους οργανισμούς, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη θεσμική θωράκιση και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Στον ρόλο του Εκτελεστικού Προέδρου, ο κ. Σκλήκας θα έχει την ευθύνη της συνολικής εκτελεστικής εποπτείας των Ελληνικών Οινοποιείων, με έμφαση στη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου, την ευθυγράμμιση της διοίκησης με τους επιχειρησιακούς στόχους και την ενίσχυση των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, θα συνεργάζεται στενά με τη διοικητική ομάδα για την υποστήριξη της οργανικής ανάπτυξης, τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας του Ομίλου.

Στο ίδιο πλαίσιο διοικητικής ενίσχυσης, τη θέση του Αντιπροέδρου των Ελληνικών Οινοποιείων αναλαμβάνει ο Θωμάς Γεωργιάδης, συμβάλλοντας στη συλλογική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια της στρατηγικής κατεύθυνσης του Ομίλου.

Η εν λόγω διοικητική διάρθρωση αντανακλά τη στρατηγική επιλογή των Ελληνικών Οινοποιείων να ενισχύσουν τη σύνδεση μεταξύ μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας, διαμορφώνοντας ένα σταθερό και αποτελεσματικό πλαίσιο διοίκησης που ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της ελληνικής και διεθνούς αγοράς οίνου.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διοικητική εξέλιξη δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, η οποία παραμένει αμετάβλητη.

Τα Ελληνικά Οινοποιεία παραμένουν προσηλωμένα στη συνεχή επένδυση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της θέσης τους στον ελληνικό και διεθνή οινικό χάρτη.

Διαβάστε επίσης:

Σημαντική παρουσία της BureauVeritas στη HORECA 2026 με έμφαση στη βιωσιμότητα

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πωλήσεις 3,6 δισ. ευρώ το 2025, οριακή κάμψη στο a-EBITDA και μείωση δανεισμού

Υπερταμείο: Μετασχηματίζεται σε Επενδυτικό Ταμείο με κέρδη 1 δισ. και μέρισμα 700 εκατ. στο Δημόσιο