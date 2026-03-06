Γεραπετρίτης: Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται

Τη διαβεβαίωση ότι η αμερικανονατοϊκή βάση στη Σούδα δεν βρίσκεται υπό άμεση απειλή έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ παράλληλα προανήγγειλε τη συνέχιση των επιχειρήσεων επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν σε καθημερινή βάση από διάφορες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Όπως είπε, «θα συνεχιστούν κάθε μέρα οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού από τα Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ομάν και τις άλλες περιοχές», τονίζοντας ότι το υπουργείο εργάζεται «για το καλό των Ελλήνων πολιτών».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η ναυτική βάση της Σούδας να βρίσκεται εντός εμβέλειας ιρανικών πυραύλων, ο υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός. «Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται» είπε χαρακτηριστικά.

«Ιστορικό καθήκον» η αποστολή των φρεγατών και των F-16 στην Κύπρο

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε, επίσης, στην ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι η αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» καθώς και των μαχητικών F‑16 στην περιοχή αποτελεί «ιστορικό καθήκον» για την Ελλάδα.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι πρόκειται για μια απόφαση που δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. «Η ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων δεν τίθεται προς συζήτηση, ούτε καν προς ενημέρωση. Είναι αμιγώς αμυντική υποστήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε παράλληλα τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων MIM‑104 Patriot στην Κάρπαθο, χαρακτηρίζοντας τις αιτιάσεις της Άγκυρας αβάσιμες. Όπως σημείωσε, πρόκειται για «απολύτως ανυπόστατους ισχυρισμούς», απορρίπτοντας τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί.

Προβληματισμός για το Στενό του Ορμούζ

Σχολιάζοντας, τέλος τις εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Όπως επισήμανε, στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη επιχειρεί η ευρωπαϊκή αποστολή Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, ενώ προειδοποίησε ότι ένα de facto κλείσιμο του Στενού θα αποτελούσε «τεράστιο ζήτημα», τόσο για την παγκόσμια οικονομία, όσο και για την ασφάλεια των ναυτικών.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι «η αλληλεγγύη από αυτονόητο κατέστη ζητούμενο στην Ευρώπη».

