Κούβα: Μπορεί τελικά να αντέξει την πίεση του Τραμπ;

Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της βρίσκεται τους τελευταίους μήνες η Κούβα, λόγω του ενεργειακού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Κούβα θα πέσει πολύ σύντομα», δίνοντας σαφή εικόνα ότι μετά το Ιράν, η Αβάνα είναι ο επόμενος στόχος στη λίστα του.



Με την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο από τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, η Κούβα έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από την πρόσβαση στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία διαθέτει και τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο. Το Μεξικό, που αποτελούσε την κύρια πηγή πετρελαίου για την Κούβα το 2025, καλύπτοντας περίπου το 44% των εισαγωγών της, έχει προς το παρόν αναστείλει τις αποστολές μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμούς σε όποιον προμηθεύει την Κούβα. Η αριστερή πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ τόνισε ότι πρόκειται για μία κυρίαρχη και ανεξάρτητη απόφαση, που δε συνδέεται με τις αμερικανικές πιέσεις.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τα κίνητρα της Μεξικανής προέδρου, η πραγματικότητα για την Κούβα είναι ζοφερή, καθώς αντιμετωπίζει πλέον τεράστιες ελλείψεις, που την οδηγούν σε πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για κίνδυνο ανθρωπιστικής κατάρρευσης. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται. H κρίση έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση των τιμών στα τρόφιμα, σοβαρή έλλειψη καυσίμων και συχνές διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση έχει κλείσει προσωρινά πανεπιστήμια, σχολεία και μη απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπλέον, η έλλειψη καυσίμων έχει οδηγήσει στην αναστολή ανεφοδιασμού αεροπλάνων με αποτέλεσμα διεθνείς εταιρείες αερομεταφοράς από τον Καναδά, την Ευρώπη και τη Ρωσία να διακόψουν τις πτήσεις προς το νησί. Το γεγονός, μαζί με τον κίνδυνο αμερικανικής επέμβασης ή γενικών αναταραχών, αναμένεται να πλήξει έντονα τα τουριστικά έσοδα, στα οποία η οικονομία της Κούβας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό. Ακόμη, εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης, οι διοργανωτές του φεστιβάλ πούρων, ανακοίνωσαν την ακύρωση του γεγονότος που επρόκειτο να διεξαχθεί στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Η εκδήλωση αναμενόταν να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες και να αποφέρει έσοδα εκατομμυρίων στην εθνική οικονομία. Παράλληλα, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες αναγκάζονται να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω ενεργειακής κρίσης.

Ο κίνδυνος κατάρρευσης της κυβέρνησης

Η ιστορία δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η χώρα έχει βιώσει κρίσεις και στο παρελθόν και έχει κατορθώσει να ανταπεξέλθει, αψηφώντας τις εκτιμήσεις αναλυτών που έβλεπαν αναπόφευκτη κατάρρευσή της. Ένα κράτος με σοσιαλιστική κυβέρνηση στην «αυλή» των ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ καλοδεχούμενο από την Ουάσιγκτον. Η προσπάθεια Αμερικανών προέδρων να ανατρέψουν το καθεστώς της Κούβας δεν αποτελεί είδηση. Το νησί επιβιώνει με τη σοσιαλιστική επανάσταση μέχρι σήμερα, υπό τις σκληρές κυρώσεις και το εμπάργκο της ισχυρότερης χώρας του κόσμου.

Η Κούβα το 1961 κατάφερε να αποκρούσει στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ. Μετά το 1990, με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και του ανατολικού μπλοκ, εισήλθε σε μία μακρά περίοδο αστάθειας, καθώς βρέθηκε πλήρως απομονωμένη, χωρίς συμμάχους. Κατόρθωσε ωστόσο να αντέξει μέχρι το 1999, όταν η νίκη του αριστερού Ούγκο Τσάβες στη Βενεζουέλα έδωσε διέξοδο και φθηνή πρόσβαση σε πετρέλαιο στην κυβέρνηση του Φιντέλ Κάστρο. Ακόμη και όταν η Βενεζουέλα οδηγήθηκε σε βαθιά οικονομική κρίση και υπερπληθωρισμό το 2014, λόγω της κατάρρευσης τιμών του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να περιορίσει τις αποστολές του «μαύρου χρυσού», η κυβέρνηση της Κούβας κατόρθωσε να σταθεί.



Ένας ακόμη λόγος που δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η κατάρρευση της Κούβας είναι τα τελευταία παραδείγματα, που αποδεικνύουν ότι η ανατροπή μίας κυβέρνησης δεν είναι όσο εύκολη φαίνεται. Ακόμη και η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα όπως και η δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν, δεν οδήγησαν σε πλήρη ανατροπή των καθεστώτων.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, ότι, αν και η εξαθλίωση μπορεί, κατ’ ορισμένους αναλυτές, να οδηγήσει σε γενικό ξεσηκωμό, σε αντίθεση με χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, δεν υπάρχουν εθνότητες ή μειονότητες στην Κούβα, οι οποίες συνήθως αποτελούν πολλαπλασιαστή στην πιθανότητα να προκληθεί εσωτερική κατάρρευση. Αντίθετα, οι εξωγενείς κρίσεις δείχνουν να συσπειρώνουν έναν λαό ιδιαίτερα όταν η μοναδική εναλλακτική δείχνει να είναι μία κυβέρνηση-μαριονέτα μίας άλλης χώρας, στη συγκεκριμένη περίπτωση των ΗΠΑ.



Ακόμη, οι ακραίες οικονομικές πιέσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεταναστευτικά κύματα από την Κούβα στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, σενάριο που σίγουρα δεν ενθουσιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις, αποκλείοντας όμως την αλλαγή καθεστώτος. Δεν αποκλείεται λοιπόν, να αναγκαστεί τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ να συμβιβαστεί με μία συμφωνία που να ικανοποιεί κάποιες απαιτήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως απελευθέρωση κρατουμένων, συμφωνία για το μεταναστευτικό και πρόσβαση σε πόρους αλλά να μην περιλαμβάνει αντικατάσταση της κυβέρνησης.

