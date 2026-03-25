Ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέες ισορροπίες στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

Από πολλά κύματα έχουν περάσει οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιτεθεί στην Ευρώπη τόσο πολιτικά, όσο και οικονομικά/εμπορικά. Η κυβέρνησή του έχει κάνει λόγο για παρακμή στη Γηραιά Ήπειρο, έχει επιβάλει εμπορικούς δασμούς και έχει απειλήσει με κλιμάκωση, ακόμη και με στρατιωτική επίθεση κατά της Δανίας, που αποτελεί μέλος της ΕΕ, με στόχο την προσάρτηση της Γροιλανδίας. Ακόμη, έθεσε στην πράξη τις Βρυξέλλες εκτός διαπραγματεύσεων για το Ουκρανικό και έχει επισημάνει σε όλους τους τόνους ότι η Ευρώπη πρέπει να πάψει να στηρίζεται στην Ουάσινγκτον και να προστατεύσει τον εαυτό της.

Ωστόσο, με την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, η ΕΕ έδειξε να ορθώνει, έστω και προσωρινά, ανάστημα στον Αμερικανό πρόεδρο. Αρχικά, η Ισπανία του κεντροαριστερού Σάντσεθ ξεκαθάρισε ότι δεν θα παρέχει βάσεις στις ΗΠΑ και χαρακτήρισε τον πόλεμο κατά του Ιράν παράνομο. Η Ουάσινγκτον απείλησε τη Μαδρίτη με εμπάργκο, με την ΕΕ να σπεύδει να στηρίξει την Ισπανία, αψηφώντας τον Τραμπ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στη χώρα και τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να διασφαλίζει τα συμφέροντα των μελών της Ένωσης.

Μετά την επίθεση στο Ιράν, η Τεχεράνη έκλεισε, όπως ήταν αναμενόμενο, τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνάει το 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παγκοσμίως. Στις 14 Μαρτίου, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε σε μία διεθνή επιχείρηση για το άνοιγμα των στενών και την επόμενη μέρα απευθύνθηκε με το ίδιο αίτημα στις χώρες του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι μία αρνητική απάντηση θα ήταν «πολύ κακή» για το μέλλον της Συμμαχίας. Όμως, η αρχική ανταπόκριση που έλαβε δεν ήταν θετική. Οι χώρες του ΝΑΤΟ διαχώρισαν τη θέση τους, σημειώνοντας ότι δεν έχουν ανάμειξη με τον πόλεμο στο Ιράν και ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί αμυντική συμμαχία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι, ως έναν βαθμό, «ο τροχός γύρισε» αφού ο Ντ. Τραμπ, που ξεκαθάριζε ότι δεν έχει λόγο να βοηθήσει την Ευρώπη, τελικά ήταν εκείνος που χρειάστηκε τη συνδρομή της. Η απάντησή του ήταν οργισμένη, αφού αποκάλεσε «χάρτινη τίγρη» το ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους του «δειλούς».

Τελικά, σύμφωνα με τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, 22 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία, υπέγραψαν κοινή δήλωση, στην οποία καταδίκασαν το κλείσιμο των στενών από το Ιράν και υπογράμμισαν ότι είναι έτοιμες να συμβάλλουν στις προσπάθειες που απαιτούνται προκειμένου να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Η δήλωση δεν μπορεί, όμως να θεωρηθεί απόλυτη δέσμευση για ναυτική συνδρομή των ΗΠΑ στην περιοχή και είναι αρκετά ασαφές το ποιες είναι οι «προσπάθειες που απαιτούνται» και το πώς θα συμβάλουν. Άλλωστε, το ζήτημα για την ΕΕ δεν είναι μόνο να ορθώσει ανάστημα στον Τραμπ. Οι χώρες της ΕΕ είναι πολύ πιο εκτεθειμένες σε πυραυλικές επιθέσεις, αφού, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, βρίσκονται εντός του βεληνεκούς του Ιράν, το οποίο έχει απειλήσει ότι όσοι συνδράμουν την Ουάσινγκτον αποτελούν εν δυνάμει στόχο του. Η βαλλιστική επίθεση του Ιράν εναντίον της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση 4.000 χιλιομέτρων από το έδαφός του, αν και αποτυχημένη, δείχνει ότι η Τεχεράνη μπορεί πρακτικά να χτυπήσει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη.

Επίσης, μία προσφυγική κρίση, στην οποία μπορεί να οδηγήσει η συνέχιση του πολέμου θα πλήξει, λόγω εγγύτητας, περισσότερο την ΕΕ απ’ ό,τι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, είναι ξεκάθαρο ότι η αποκλιμάκωση του πολέμου παραμένει κρίσιμη για τις Βρυξέλλες. Παράλληλα, η επιχείρηση δείχνει να μην πηγαίνει όπως είχε σχεδιαστεί ούτε για τον Αμερικανό πρόεδρο. Υπενθυμίζεται ότι ο Ντ. Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο φέρεται να παρέτεινε την προθεσμία για πέντε μέρες, επικαλούμενος πολύ καλές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τις οποίες η Τεχεράνη διέψευσε.

