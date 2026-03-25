Διπλωματικό θρίλερ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Απάντηση για συνομιλίες μέχρι Πέμπτη αναμένουν οι ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν τα πλήγματα – Όλες οι εξελίξεις

Ένα πολεμικό και διπλωματικό θρίλερ εκτυλίσσεται για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να γνωστοποιεί ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, ενώ το Τελ Αβίβ και η Τεχεράνη εξακολουθούν να ανταλλάζουν πυρά, με εκατέρωθεν επιθέσεις, παρά τις αναφορές για προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στέλνουν αντικρουόμενα μηνύματα για το αν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το Ισραήλ και το Ιράκ, ενώ χώρες του Περσικού Κόλπου ανέφεραν επίσης νέες επιθέσεις.

Τα πλήγματα καταδεικνύουν ότι η Τεχεράνη διατηρεί την ικανότητα να προκαλεί ζημιές σε ολόκληρη την περιοχή, παρά τους ισχυρισμούς Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων ότι το βαλλιστικό της πρόγραμμα έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και το μέτωπο του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι ο στρατός θα επεκτείνει την κατοχή του στον νότιο Λίβανο, διατηρώντας τον έλεγχο της περιοχής νότια του ποταμού Λιτάνι.

Ο ποταμός αυτός αποτελεί διαχρονικά γεωγραφικό όριο στις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Παραμένει ασαφές αν το Ισραήλ θα αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις σε όλη την περιοχή ή αν θα βασιστεί σε ορισμένα σημεία στην αεροπορία του.

Το Πεντάγωνο αναμένεται να στείλει χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές, σημειώνοντας ότι η συγκέντρωση περισσότερων στρατευμάτων στην περιοχή θα γίνει μολονότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν.

Εν τω μεταξύ δίχως τέλος συνεχίστηκαν τα εκατέρωθεν χτυπήματα την 25η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη να πραγματοποιεί συνεχείς επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Τελ Αβιβ και τη Χάιφα, ενώ κατήγγειλε επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ ότι δεν θα γίνουν στόχοι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Κάνοντας νέα θεαματική αναστροφή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Δευτέρα σε «διαπραγματεύσεις» με ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, κι ανέβαλε για πέντε ημέρες τα πλήγματα που απειλούσε να διατάξει να εξαπολυθούν εναντίον υποδομών καίριας σημασίας στην Ισλαμική Δημοκρατία, που από την πλευρά της ανακοίνωσε νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν τρεις υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σήμερα φάνηκε να επιχειρεί να μεταθέσει την ευθύνη του πολεμικού αδιεξόδου στον υπουργό Πολέμου του, τον Πιτ Χέγκσεθ. Παράλληλα, μέσω αμερικανών αξιωματούχων που επικαλούνται οι NYT, μαθαίνουμε πως ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πίεζε τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ παρουσιάζει μια «ιστορική ευκαιρία» για την αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής.

Το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν, φέρονται να εξετάζουν τα μεγαλύτερα γειτονικά του κράτη σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της κατάστασης και οι οποίες μίλησαν στο πρακτορείο Bloomberg. Τα ισχυρότερα κράτη του Κόλπου, και συγκεκριμένα η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χάνουν την υπομονή τους απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις που έχουν ήδη πλήξει λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, ωστόσο θα συμμετείχαν στον πόλεμο μόνο αν η Τεχεράνη υλοποιήσει τις απειλές της να επιτεθεί σε σημαντικές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης στις χώρες τους.

Οι ΗΠΑ και μια ομάδα περιφερειακών μεσολαβητών εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου με το Ιράν μέχρι την Πέμπτη, αλλά εξακολουθούν να περιμένουν απάντηση από την Τεχεράνη, όπως ανέφεραν στο Axios δύο πηγές που έχουν γνώση του ζητήματος. Την ίδια ώρα όμως, το αμερικανικό Πεντάγωνο σχεδιάζει να αναπτύξει μια ομάδα μάχης από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Από την πλευρά του το Ισραήλ που σφυροκοπάει τη Βηρυτό, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα ελέγχει μια «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή της Χεζμπολάχ, παρά τις ιρανικές απειλές, ενώ γνωστοποίησαν ότι ολοκλήρωσαν και ένα ευρείας κλίμακας κύμα επιθέσεων σε εγκαταστάσεις παραγωγής που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι εκμεταλλεύεται τις τρέχουσες «συνθήκες πολέμου» για να διαπράξει «εκτεταμένα εγκλήματα πολέμου εναντίον αμάχων» στον Λίβανο και την Παλαιστίνη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι μίλησε με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν και του ζήτησε να σταματήσει το Ιράν τις επιθέσεις εναντίον κρατών του Περσικού Κόλπου και να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Επανέλαβα ότι είναι απολύτως αναγκαίο να μπει ένα τέλος σε αυτές τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον κρατών της περιοχής, να διαφυλαχθούν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, και να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Χορμούζ», αναφέρει ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Je me suis entretenu avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.



J’ai rappelé l’absolue nécessité de mettre fin aux attaques inacceptables contre les pays de la région, à préserver les infrastructures énergétiques et civiles et à rétablir la liberté de navigation… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 24, 2026

«Κάλεσα το Ιράν να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις, καλή τη πίστει, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την αποκλιμάκωση και να παράσχει ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας σε ό,τι αφορά το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν» και τις ενέργειές του που προκαλούν «περιφερειακή αποσταθεροποίηση», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Live οι εξελίξεις:

Νότια Αφρική: Μεγάλη φωτιά σε 11ώροφο κτίριο με δημόσιες υπηρεσίες – Υποψίες εμπρησμού (Videos)












