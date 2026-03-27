Axios: Αποδυναμωμένος αλλά ανθεκτικός ο ιρανικός στρατός την ώρα που οι ΗΠΑ «ζυγίζουν» χερσαία επίθεση

Ο στρατός του Ιράν έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα τις πρώτες εβδομάδες της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης — αλλά η Τεχεράνη συνεχίζει να επιδεικνύει μια προκλητική ανατρεπτική στάση.

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις για ένα «τελικό χτύπημα», ανέφερε ο Μπαράκ Ραβίντ του Axios, αλλά ορισμένα υποθετικά επόμενα βήματα, όπως η χρήση χερσαίων δυνάμεων, θα μπορούσαν να εντείνουν τη μάχη.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο πόλεμος ουσιαστικά τελείωσε, αλλά το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών του Κόλπου. Το έθνος διατηρεί επίσης το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, επηρεάζοντας τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν τουλάχιστον 10.000 επιπλέον μάχιμα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, δήλωσε στο Axios ένας ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ.

Οι χερσαίες δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) αριθμούν περισσότερους από 150.000 στρατιώτες, σύμφωνα με το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, επιπλέον της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ και του μεγαλύτερου συμβατικού Στρατού του Ιράν.

Ηγεσία

Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι πρώτες επιθέσεις του σκότωσαν επτά ανώτερους αξιωματούχους άμυνας και πληροφοριών και στόχευσαν 30 κορυφαίους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Μοχάμεντ Πακπούρ.

Αρκετοί ηγέτες του IRGC έχουν έκτοτε σκοτωθεί και την Πέμπτη, το Ισραήλ δήλωσε ότι σκότωσε τον Διοικητή του Ιρανικού Ναυτικού, Αλιρεζά Τανγκσίρι, αφήνοντας πίσω αυτό που ο Μπέχναμ Μπεν Ταλεμπλού, ανώτερος διευθυντής του Προγράμματος για το Ιράν του Ιδρύματος για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, περιέγραψε ως «καθεστώς ζόμπι».

Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα μιλήσει για κατακόρυφη μείωση του όγκου επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν την ώρα που ο αριθμός των αμερικανικών επιθέσεων σε στρατιωτικούς στόχους έχουν φτάσει τις 10.000.

Αλλά η Κέλι Γκριέκο, ανώτερη συνεργάτιδα στο Κέντρο Στίμσον, λέει ότι αυτές οι δύο μετρήσεις είναι «προβληματικές», τονίζοντας ότι οι ρυθμοί εκτόξευσης είναι μια θολή μέτρηση για να καταδειχθεί η μειωμένη ικανότητα.

Η πτώση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν περιορίσει με επιτυχία την ικανότητα του Ιράν να αντεπιτεθεί, αλλά «το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι η μόνη υπόθεση», λέει.

«Αν δεν είναι ότι έχουμε καταστρέψει δυνατότητες, χωρητικότητα… σημαίνει ότι έχουν περισσότερα σε απόθεμα, πράγμα που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαν να αποφασίσουν να τα χρησιμοποιήσουν», είπε.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο Axios ότι «τα ιρανικά συστήματα πυραύλων και αεράμυνας είναι σε μεγάλο βαθμό υποβαθμισμένα» και πρόσθεσε ότι η CENTCOM έχει «βλάψει ή καταστρέψει πάνω από το 66% των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ναυπηγείων».

Το Ισραήλ λέει ότι έχει καταστρέψει ή απενεργοποιήσει 330 από τους περίπου 470 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Αλλά οι ιρανικές απαντήσεις συνεχίστηκαν.

Μια πρόσφατη έκθεση από το Εβραϊκό Ινστιτούτο Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής διαπίστωσε ότι ενώ οι αεράμυνες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των Αραβικών χωρών έχουν αναχαιτίσει πάνω από το 90% των ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οι ιρανικές επιθέσεις σε συστήματα ραντάρ έχουν διαβρώσει το δίκτυο ανίχνευσης.

Τα ιρανικά drones Shahed είναι φθηνά και εύκολα στην παραγωγή, καθώς και πιο δύσκολο να «ανιχνευθούν και να καταστραφούν από τους πυραύλους του, και παρήγαγαν περισσότερες από τις διπλάσιες επιτυχίες», σύμφωνα με την JINSA.

Οι εκτιμήσεις ανοιχτού κώδικα σχετικά με την ικανότητα του Ιράν σε αυτά τα drones ποικίλλουν σημαντικά, λέει η Γκριέκο, προσθέτοντας ότι «είναι πραγματικά δύσκολο να παρακολουθήσουμε» την ποσότητα που έχουν κατασκευάσει, καθώς η παραγωγή μπορεί να είναι αποκεντρωμένη.

Αεροπορικές και επίγειες δυνάμεις

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν πέρυσι ότι οι επίγειες και αεροπορικές δυνάμεις του Ιράν ήταν από τις μεγαλύτερες στην περιοχή, αλλά είχαν περιορισμένη εκπαίδευση και ξεπερασμένο εξοπλισμό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τις τελευταίες ημέρες των ιρανικών F-14, σύμφωνα με το NPR. Οι ΗΠΑ πούλησαν τα αεροσκάφη στους Ιρανούς τη δεκαετία του 1970 πριν από την Ισλαμική Επανάσταση.

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει μια πιθανή επίγεια επίθεση στο νησί Kharg, το CNN αναφέρει ότι οι Ιρανοί μετακινούν επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό και αεράμυνες στο νησί.

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να είναι ευάλωτες σε μια σειρά από απειλές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εάν ακολουθήσει μια επίγεια κλιμάκωση, δεδομένης της εγγύτητας του νησιού με την ηπειρωτική χώρα.

Ναυτικό του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι περισσότερα από 150 πλοία του ιρανικού ναυτικού έχουν βυθιστεί από τότε που ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιθέσεις στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν στοχεύσει ιρανικά σκάφη ναρκοθέτησης, με την CENTCOM να αναφέρει ότι 16 εξουδετερώθηκαν κοντά στο Στενό του Ορμούζ στις 10 Μαρτίου.

Ωστόσο, ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν βομβαρδίσει ιρανικά ναυτικά σκάφη και γνωστές θέσεις βαλλιστικών πυραύλων, θα ήταν αδύνατο να εξαλειφθεί πλήρως η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν από τον ουρανό.

Το Ιράν χρησιμοποιεί εκατοντάδες μικρότερα ταχύπλοα για να παρενοχλεί μεγαλύτερα πλοία στον Κόλπο και διαθέτει δίκτυα υπόγειων καταφυγίων στην ξηρά που πιθανότατα έχουν επιβιώσει από την εκστρατεία βομβαρδισμού.

Σε έκθεση του 2017 των ΗΠΑ περιγράφηκαν οι ναυτικές νάρκες ως «κρίσιμο στοιχείο» της στρατηγικής του Ιράν για το Στενό του Ορμούζ.

Η Marie-Louise Westermann, ερευνήτρια συνεργάτης στο Κέντρο Stimson, γράφει ότι η ναρκοθέτηση της Τεχεράνης αντανακλά την «προθυμία της να κλιμακώσει» αναπτύσσοντας όπλα που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν και είναι ικανά να διατηρήσουν αναστάτωση.

Διαβάστε επίσης:

Ο σωματοφύλακας της πρώην πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν αυτοπυροβολήθηκε στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας

Μυστήριο στην Γκίζα: Υπάρχει δεύτερη Σφίγγα; Τι αποκαλύπτουν οι υπόγειες σαρώσεις

Πάρκο άγριας ζωής προχώρησε σε ευθανασία ολόκληρης αγέλης λύκων αφού στράφηκαν ο ένας εναντίον του άλλου