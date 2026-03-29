ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 00:31
29.03.2026 23:24

Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: Μεθυσμένος 19χρονος οδηγός συνελήφθη μετά από επικίνδυνη πορεία

29.03.2026 23:24
Ένας 19χρονος οδηγός οχήματος, που ήταν μεθυσμένος, συνελήφθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα σε δρόμους τους Χαλανδρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα αστυνομικοί έκαναν σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο εκείνος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το όχημα παραβίασε τρεις ερυθρούς σηματοδότες και τέσσερα στοπ, ενώ κινήθηκε αντίθετα σε δύο μονόδρομους. Στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Λεβαδειάς, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο ωστόσο δεν ακινητοποιήθηκε αλλά ο οδηγός του έκανε οπισθοπορεία και συγκρούστηκε με το περιπολικό. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 19χρονο οδηγό του οχήματος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αφού το αλκοτέστ που του έγινε ήταν θετικό.

Θυμίζουμε ότι λίγες ωρες νωρίτερα και συγκεκριμένα το απόγευμα του Σαββάτου ειχε σημειωθεί ακόμα μια καταδίωξη στην Καλλιθέα με τους αστυνομικούς να συλαμβάνουν τόσο τον οδηγό του οχήματος, όσο και τον συνεπιβάτη του.

Διαβάστε επίσης:

Δυτική Αττική: Κατασχέσεις ναρκωτικών και όπλων σε τέσσερις περιοχές μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Κοριτσάκι 4 ετών περιφερόταν μόνο του στο Μαρούσι – Συνελήφθη η μητέρα του

Εύβοια: Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου αναβάτη Enduro

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Φαραντούρης: Σταλινικοί που με διέγραψαν πριν δύο μήνες, τώρα με συκοφαντούν

ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση για τον Πανάγιο Τάφο: Καταγγελίες ΕΕ, απολογία Νετανιάχου και διεθνείς αντιδράσεις

ΚΟΣΜΟΣ

CNN: «Ο θάνατος του Χαμενεΐ “σπρώχνει” το Ιράν στη χρήση πυρηνικών»

ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Ντιτρόιτ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη – Παρέμβαση του FBI (Video)

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

MEDIA

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, όλες οι εξελίξεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Τελικά ήταν η μόνο εκταφή που έγινε»: Νέο ρεσιτάλ χυδαιότητας Ψαριανού για Τέμπη και Κωνσταντόπουλο

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 00:26
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Φαραντούρης: Σταλινικοί που με διέγραψαν πριν δύο μήνες, τώρα με συκοφαντούν

ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση για τον Πανάγιο Τάφο: Καταγγελίες ΕΕ, απολογία Νετανιάχου και διεθνείς αντιδράσεις

