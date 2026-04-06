Κυριακή των Βαΐων… κεκλεισμένων των θυρών στην Ιερουσαλήμ – Ο πατριάρχης Θεόφιλος για προσευχή στην άδεια Παλιά Πόλη (video)

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σε μία εντελώς άδεια Παλιά Πόλη, γιόρτασε η ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιερουσαλήμ, την Κυριακή των Βαΐων.

Ο Θεόφιλος Γ΄ Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ηγήθηκε ομάδας κληρικών προς τον Ναό της Αναστάσεως για την χθεσινή προσευχή, χωρίς να υπάρχουν πιστοί, ή πολίτες να περιφέρονται στα στενά της περιοχής.

Το Ισραήλ έχει βάλει περιορισμούς στις μεγάλες συναθροίσεις στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και εν όψει του Πάσχα αυτά τα μέτρα αναμένεται να ενταθούν.

Οι Αρχές έχουν βάλει προϋποθέσεις για να γίνει η τελετή του Αγίου Φωτός όπου προς το παρόν δεν έχει τεθεί θέμα αναβολής της. Ωστόσο, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή υπάρχει έντονη ανησυχία για το αν θα μπορεί να γίνει και κάτω από ποιες συνθήκες.

Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem Theophilos III led a group of clergy members to the Church of the Holy Sepulchre for prayers on Palm Sunday, following restrictions on gatherings in large groups in Jerusalem's Old City pic.twitter.com/vTDupzFQEb — Reuters (@Reuters) April 5, 2026

