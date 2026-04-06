Μαρινάκης για Τσίπρα: Προσπαθεί να δημιουργήσει ψεύτικες εντυπώσεις

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά την ανάρτησή του πρώην πρωθυπουργού στην οποία υπενθυμίζει τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, όπου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τάσσεται απέναντι στο «ασυβίβαστο» υπουργού και βουλευτή.

«Όσο πέφτει ο κύριος Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα πριν καν ανακοινώσει το νέο κόμμα του, τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους, τον οποίο διαρκώς ο ίδιος ανεβάζει. Πρώτα ο κ. Τσίπρας μας παρέδωσε “μαθήματα” κράτους δικαίου, ξεχνώντας πως ήταν ο πρωθυπουργός των παρα-υπουργείων δικαιοσύνης, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών και των αποφυλακισμένων βαρυποινιτών», αναφέρει ο κ. Μαρινάκης.

«Έπειτα, “κούνησε το δάχτυλο” για την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, ενώ ήταν εκείνος που φόρτωσε τη χώρα με 100 δισ. και αύξησε ή επέβαλε πάνω από 30 φόρους, ενώ, λίγες μόλις μέρες νωρίτερα, μας είπε κυνικά ότι θα έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015», προσθέτει.

«Αποκορύφωμα της πολιτικής του θρασύτητας είναι η σημερινή του ανάρτηση, όπου παραθέτει προ μηνών απάντηση του Πρωθυπουργού σε ερώτηση για το πλήρες ασυμβίβαστο, δηλαδή για άλλου τύπου ασυμβίβαστο από αυτό που έθεσε σήμερα ως πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπαθώντας να δημιουργήσει ψεύτικες εντυπώσεις, με τον μόνο τρόπο που ξέρει από τότε που έκανε καταλήψεις: τον “κλεφτοπόλεμο”. Οι Έλληνες πολίτες χρειάζονται λύσεις στις χρόνιες παθογένειες του βαθέως κράτους, όπως το ψηφιακό κράτος, η ταχεία απονομή συντάξεων και πολλά ακόμα που οφείλουμε να υλοποιήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Αυτό που σίγουρα δεν χρειάζονται είναι πολιτικούς, όπως ο κ. Τσίπρας, που έχουν μάθει να πορεύονται με φτηνά κόλπα και αναπαράγουν ξεπερασμένα συνθήματα», καταλήγει ο κυβερντητικός εκπρόσωπος.

