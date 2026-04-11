Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως – Με τιμές αρχηγού κράτους η υποδοχή

Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου έφτασε στην Αθήνα, με το κυβερνητικό αεροσκάφος, το Άγιο Φως, λίγες ώρες μετά την Τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα.

H ειδική πτήση προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 19:25 και μετά από μια σύντομη τελετή που θα γίνει εκεί, θα μεταφερθεί στο Μετόχι του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα.

Το Άγιο Φως υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, άγημα των ενόπλων δυνάμεων το οποίο απέδωσε τιμές, ενώ στην υποδοχή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η φιλαρμονική μπάντα Μαρκοπούλου η οποία παιάνισε τον εθνικό ύμνο, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο σύλλογος Ποντίων Λαυρίου με την εικόνα της Αναστάσεως, ο σύλλογος Μικρασιατών Ραφήνας, κ.α.

Επικεφαλής της αποστολής που μετέφερε το Άγιο Φως ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και συμμετείχαν ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος και ο εκπρόσωπος της ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος.

Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι το Άγιο Φως της πίστης μας υπό οποιοδήποτε συνθήκες νικάει πάντα τα σκοτάδια.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Γιάννης Λοβέρδος, είπε ότι το Άγιο Φως συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, την αγάπη, την ελπίδα και την ειρήνη. Είπε ότι ήταν πολύ δύσκολη προσπάθεια η μεταφορά του Φωτός υπό τις συνθήκες που επικρατούν και ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην υπόλοιπη Ελλάδα, πραγματοποιείται με πτήσεις σε 11 διαφορετικά αεροδρόμια της Ελλάδας, αλλά και στην Κύπρο.

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση Supercars: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ με ξένες πινακίδες (photos)

Πάτρα: Παραδόθηκε 32χρονος για το αιματηρό περιστατικό στο Σούλι – Αναζητούνται άλλοι δύο

Ελευσίνα: Συνελήφθη 44χρονος την ώρα που άναβε βεγγαλικό – Πάνω του βρέθηκαν 639 κροτίδες



