ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:29
Σάμος: Ξεβράστηκε νεκρό δελφινάκι

Νεαρό αρσενικό ζωνοδέλφινο εκβράστηκε στις βόρειες ακτές της Σάμου, έπειτα από ημέρες έντονων βόρειων ανέμων.

Μέλη των ομάδων αντιμετώπισης εκβρασμών του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, οι οποίες βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα σε πολλές περιοχές του Αιγαίου, μετέβησαν άμεσα στην περιοχή για τη διενέργεια αυτοψίας.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σάμου, Χίου και Ικαρίας αποτελεί ζώνη παγκόσμιας περιβαλλοντικής σημασίας, φιλοξενώντας 7 είδη θαλάσσιων θηλαστικών.

Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος καταγράφει τα τελευταία 26 χρόνια τους πληθυσμούς επτά ειδών θαλάσσιων θηλαστικών.

Μεταξύ αυτών, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες ζωνοδέλφινων στο Αιγαίο (~300 άτομα).

Ωστόσο, στις ίδιες περιοχές τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί και πολλαπλοί εκβρασμοί ζωνοδέλφινων που δεν οφείλονται σε παθολογικά αίτια, όπως στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και σε ηθελημένες θανατώσεις.

Μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή τα προηγούμενα χρόνια εντοπίστηκαν τουλάχιστον έξι ζωνοδέλφινα με εμφανή σημάδια βίαιης θανάτωσης (όπως κομμένες ουρές και τραύματα από καμάκια), τα οποία κατέληξαν στις βόρειες ακτές της Σάμου, προερχόμενα από την περιοχή της θαλάσσιας τάφρου.

