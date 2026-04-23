Η εξομολόγηση της Κοβέσι: Η απεγνωσμένη επιστολή της αγρότισσας – «Κάποιοι πήραν επιδοτήσεις και αγόρασαν πολυτελή αυτοκίνητα» (video)

Μία απίστευτη αποκάλυψη έκανε η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Φόρουμ των Δελφών.
Όπως είπε, έλαβε μία επιστολή από «μια πολύ έντιμη αγρότισσα», η οποία έστειλε φωτογραφίες από το αγρόκτημά της και της έλεγε τα εξής απίθανα, μα τόσο αληθινά τελικά, πράγματα: «Κυρία Κοβέσι, δεν μπορούσα να πάρω επιδοτήσεις γιατί δεν γνώριζα κανέναν σε πολιτικό επίπεδο. Και κάποιοι άλλοι πήραν επιδοτήσεις και πήγαν πολυτελή ταξίδια, αγόρασαν πολυτελή αυτοκίνητα».
Σχεδόν ξαφνιασμένη έως αποσβολωμένη η Κοβέσι, εξομολογήθηκε πως «όταν λαμβάνεις τέτοιου είδους επιστολές, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι οι Έλληνες αποδέχονται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής».
