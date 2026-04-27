ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 18:09
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.04.2026 17:21

Κεφαλονιά: «Χημική βόμβα» στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτώς: Αλκοόλ, κοκαΐνη και κάνναβη έδειξαν οι τοξικολογικές

Μίξη ουσιών που παραπέμπει σε «χημική βόμβα» βρέθηκε στο αίμα της Μυρτώς που έχασε τη ζωή της πριν από δύο εβδομάδες στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της 19χρονης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ΑΝΤ1, η τοξικολογική εξέταση της 19χρονης έδειξε ότι η κοπέλα είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ, ουσίες που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, αυξάνοντας την τοξικότητά τους.

Συγκεκριμένα, η κοκαΐνη σε συνδυασμό με το αλκοόλ παράγουν το κοκααιθυλένιο, το οποίο παρατείνει τη δράση της κοκαΐνης και αυξάνει τον κίνδυνο για την καρδιά και το ήπαρ. Ανεβάζει τους παλμούς της καρδιάς, με τους περισσότερους αιφνίδιους θανάτους χρηστών να οφείλεται σε αυτή την πρόσμιξη.

Ο συνδυασμός της κοκαΐνης και της κάνναβης προκαλούν ακραία καρδιακή επιβάρυνση.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς, άφησαν την 19χρονη σε ένα πεζούλι χωρίς να ενημερώσουν τους διασώστες του ΕΚΑΒ για τη χρήση ουσιών.

Ο 23χρονος και ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας έχουν παρουσιάσει διαφορετικές εκδοχές για το τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο βράδυ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που ήταν και οι τρεις τους. Και οι δύο δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το ποιος ήταν εκείνος που κάλεσε το ΕΚΑΒ. Ο πρώην αρσιβαρίστας παραδέχεται ότι εκείνη την στιγμή δεν ενημέρωσε το πλήρωμα το ΕΚΑΒ για το θανατηφόρο κοκτέιλ με κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ, λέγοντάς τους ότι βρήκαν τυχαία την Μυρτώ.


Υπενθυμίζεται ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης προφυλακίστηκαν  με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

