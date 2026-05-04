Κατάπαυση πυρός 8–9 Μαΐου για την Ημέρα της Νίκης ανακοίνωσε ο Πούτιν παρά το «όχι» Ζελένσκι – Αντίποινα αν επιχειρήσει να διαταράξει τους εορτασμούς

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε διήμερη κατάπαυση πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ενόψει των εορτών για την Ημέρα της Νίκης, στις 8 και 9 Μαΐου.

«Ανακοινώνεται εκεχειρία στις 8 και 9 Μαΐου προς τιμήν του εορτασμού της Νίκης του σοβιετικού λαού στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο», αναφέρει συγκεκριμένα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

«Εάν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης, θα υπάρξουν μαζικά αντίποινα με πυραυλική επίθεση στο κέντρο του Κιέβου», προειδοποίησε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα στον Ρώσο-ουκρανικό πόλεμο ως «μη σοβαρή».

Απειλές Ζελένσκι για την Ημέρα της Νίκης

Η παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Ρωσία στις 9 Μαΐου θα μπορούσε να έχει μερικούς ανεπιθύμητους καλεσμένους φέτος: τα ουκρανικά drones.

Η έκδοση του 2026 της ετήσιας επετείου για την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας από τη Σοβιετική Ένωση είχε ήδη διαμορφωθεί ως ένα λιγότερο εντυπωσιακό γεγονός. Τον περασμένο μήνα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι, για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, δεν θα συμμετείχαν άρματα μάχης ή πύραυλοι σε μια παρέλαση που συνήθως στοχεύει να αναδείξει τη στρατιωτική ισχύ της Μόσχας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα υπαινίχθηκε ότι το Κίεβο μπορεί να στείλει drones στη ρωσική πρωτεύουσα.

«Η Ρωσία ανακοίνωσε μια παρέλαση στις 9 Μαΐου στη Μόσχα χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό», δήλωσε σε ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Γερεβάν της Αρμενίας. «Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν στρατιωτικό εξοπλισμό – και φοβούνται ότι τα drones μπορεί να βουίζουν πάνω από την Κόκκινη Πλατεία».Play Video

«Αυτό είναι ενδεικτικό», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Δείχνει ότι δεν είναι ισχυροί τώρα».

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η απόφαση του Κρεμλίνου να αποκλείσει στρατιωτικό υλικό από την παρέλαση αυτής της εβδομάδας οφείλεται στην αμυντική ευπάθεια της χώρας τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το Κίεβο χρησιμοποιεί τακτικά drones για να προκαλέσει ζημιές σε βασικές τοποθεσίες βαθιά μέσα στη Ρωσία και μόλις την περασμένη εβδομάδα έπληξε πετρελαϊκές υποδομές στην πόλη-λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Τη Δευτέρα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν επιβεβαίωσε ότι ένα ουκρανικό drone είχε χτυπήσει ένα πολυτελές κτίριο κατοικιών μόλις έξι χιλιόμετρα μακριά από το Κρεμλίνο. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ενώπιον της παρέλασης αυτού του Σαββατοκύριακου, το Κρεμλίνο ενισχύει την άμυνα στη Μόσχα, φέρνοντας επιπλέον συστήματα αεράμυνας στην πρωτεύουσα. Νέοι περιορισμοί επιβάλλονται επίσης στο δορυφορικό διαδίκτυο και στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και η Novaya Gazeta αναφέρει ότι ακόμη και οι υπηρεσίες SMS θα αποκλειστούν μεταξύ 5 και 9 Μαΐου.

