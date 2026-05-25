Πάτρα: Ελεύθερος ο 35χρονος που κρατούσε «όμηρο» τη 16χρονη σύντροφό του – Τον υπερασπίστηκε η ανήλικη

Φυλάκιση 24 μηνών με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πάτρας στον 35χρονο επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείτο ότι κρατούσε κλειδωμένη στο σπίτι του τη 16χρονη σύντροφό του.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στο δικαστήριο εμφανίστηκε η ανήλικη και υποστήριξε πως δεν υπήρξε κακοποίησή της, σημειώνοντας ότι είχε προηγηθεί μεταξύ τους καβγάς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη δίκη δεν παρέστησαν οι γονείς της 16χρονης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν συγγενικό πρόσωπο της ανήλικης ειδοποίησε την ΕΛΑΣ και αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 35χρονος «απειλούσε την ανήλικη και την κρατούσε παράνομα στο σπίτι του, χωρίς να της επιτρέπει να βγει έξω».

Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου, ενώ σε έρευνα στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για περιστατικό στο οποίο είχε ασκήσει σωματική βία, είχε απειλήσει και είχε εξυβρίσει την τότε αλλοδαπή σύντροφό του.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο 35χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

