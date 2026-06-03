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03.06.2026 14:24

Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου

03.06.2026 14:24
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Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Mέσα από μια ανάρτηση στο facebook, ο ηθοποιός ενημέρωσε, επίσης, ότι η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στον Άγιο Τρύφωνα του κοιμητηρίου της Κηφισιάς.

Στην ίδια ανάρτηση ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον θάνατο του Άγγελου Αντωνόπουλου σε ηλικία 94 ετών:

«Μέρα θλιβερή η σημερινή για το θέατρό μας, αφού αποχαιρετάμε δύο άξιους παλιούς συναδέλφους μας… Τον σπουδαίο Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε το Σάββατο αλλά κηδεύτηκε σήμερα στην Κάρυστο και το μάθαμε αργά – τον Άγγελο των μεγάλων επιτυχιών σε όλους τους τομείς της τέχνης μας, τον πνευματικό άνθρωπο και αγαπητό σε όλο τον κλάδο μας. Αλλά και την παλιά δόξα της επιθεώρησης, την Κάκια Κοντοπούλου που έφυγε σήμερα, την αγαπημένη φίλη της Δέσποινας Στυλιανοπούλου, με την πολυτάραχη ζωή, που την γνωρίσαμε μέσα από τη συγκλονιστική αυτοβιογραφία της με υπογραφή Γιάννη Βίτσα και τίτλο “Η ζωή μιας αντιστάρ”. Η Κάκια στήριζε το ΤΑΣΕΗ. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή στον Άγιο Τρύφωνα του κοιμητηρίου της Κηφισιάς. Καλό ταξίδι και στους δύο αγαπημένους μας», έγραψε.

Ποια ήταν η Κάκια Κοντοπούλου

Η Κάκια Κοντοπούλου υπήρξε ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, με έντονη παρουσία κυρίως τις δεκαετίες του 1950 και του 1960.

Συμμετείχε σε δημοφιλείς ταινίες της εποχής, όπως «Το κορίτσι της γειτονιάς» (1954), «Η Μουσίτσα» (1959), «Μια του κλέφτη…» (1960), «Καπετάνιος για κλάματα» (1961), «Ο Διάβολος κ’ η Ουρά του» (1962), «Ζητείται Τίμιος» (1963) και «Αλύγιστη στη ζωή» (1964), χτίζοντας μια αξιόλογη κινηματογραφική πορεία.

Παράλληλα, είχε πλούσια θεατρική δράση, συμμετέχοντας σε επιθεωρήσεις και παραστάσεις όπως «Πρώτη νύχτα γάμου» (1957), «Τέντυ Μπόυς» (1958), «Μοντέρνες Γυναίκες», «Μπετόβεν και Μπουζούκι» (1961), «Απόψε διασκεδάζουμε» (1962), «Αρχοντορεμπέτισσα» (1963), «Κύπρος γιοκ…!» (1964) και «Φωνή Λαού» (1965).

Με συνεχή παρουσία τόσο στη θεατρική σκηνή όσο και τη μεγάλη οθόνη, άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό καλλιτεχνικό τοπίο της εποχής.

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