Όλα του γκάλοπ δύσκολα (και περίεργα)

Εντάξει, είπαμε, οι δημοσκοπήσεις στη γενική, τη μεγάλη εικόνα δεν μπορούν να πέφτουν έξω. Ούτε μπορούν να… «στηθούν» όλες, όπως λένε πολλοί. Και οποιαδήποτε γενική αμφισβήτηση πέρα από το ότι είναι αδιέξοδο είναι προφανώς και μέγα λάθος.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως όλες έχουν δίκιο και μάλιστα σε οτιδήποτε μας λένε ότι βρίσκουν. Και επίσης δεν είναι όλες οι εταιρείες το ίδιο επαρκείς, το ίδιο αξιόπιστες. Και φυσικά κρίνονται επί του συγκεκριμένου πάντα. Τα ευρήματα δηλαδή αξιολογούνται και αν κάπου υπάρχει κάτι περίεργο καλό είναι να επισημαίνεται.

Για παράδειγμα αυτή η τελευταία έρευνα της Interview – η δεύτερη μέσα σε δεκατέσσερις μέρες.

Η Interview βρήκε λοιπόν ότι μέσα σε αυτές τις 14 μέρες η ΝΔ κέρδισε σχεδόν δύο μονάδες – με το ρυθμό που πάει η ΝΔ δηλαδή θα πιάσει 41% στα τέλη Αυγούστου. Και αν γίνουν εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου ίσα που την έχουν… συγκρατήσει στο… 45%! Ωραίο, δεν λέω.

Σχεδόν δύο μονάδες παραπάνω δίνει επίσης και στην Ελληνική Λύση. Η οποία εκτοξεύεται από το 5,8% πάει στο 7,5% στην πρόθεση και από το 7% στο 8,2% στην εκτίμηση.

Το άλλο «ενδιαφέρον» είναι ότι ενώ δίνει στην ΕΛΑΣ διαφορά 2,4% στην πρόθεση ψήφου, στην εκτίμηση την κατεβάζει στο 1,6%. Μάλιστα, το είδαμε κι αυτό.

Μία απορία επίσης μου έμεινε και με το ΚΚΕ, καθώς το δίνει 4,1% και 4,6% (πρόθεση και εκτίμηση). Απλά να επισημάνω ότι στις αμέσως προηγούμενες εκλογές το ΚΚΕ ήταν κάπου στο 7,5% – άρα χάνει 3 ολόκληρες μονάδες; Ήτοι το 40% της εκλογικής δύναμής του το 2023; Σημειωτέον ότι στις τελευταίες 8 βουλευτικές εκλογικές αναμετρήσεις (από το 2009) το ΚΚΕ, μόνο μία φορά έπεσε κάτω από το 5% (το μακρινό 2012).

ΥΓ: Πάντα είχα την απορία, πώς γίνεται να ψηφίζεις σε γκάλοπ μέσω Facebook, Instagram κλπ, καθότι μπορείς να ψηφίσεις όσες φορές θέλεις και χωρίς να είναι ιδιαίτερα διασφαλισμένη η μοναδική ψήφος. Αλλά κάτι δικά μου λέω, δεν έχει σχέση με τα παραπάνω.

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