search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 09:41
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.06.2026 08:52

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Στις 24/7 οι πρώτες πληρωμές – Πότε ολοκληρώνονται

17.06.2026 08:52
atm_trapeza_new

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιουλίου ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, οι οποίες και αυτόν τον μήνα θα ακολουθήσουν τον κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά με τον ν. 4387/2016 μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Κάθε μήνα τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Οπότε θα πιστωθούν την Τετάρτη (24/6) και την Παρασκευή (26/6) αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης:

Στον «αέρα» το PosoKanei.gov – Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο, πώς λειτουργεί

Το «κρυφό» πλεόνασμα και τα κυβερνητικά ψίχουλα με τη βούλα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Το πετρέλαιο υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλά τριών μηνών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
plaisio new
Χωρίς κατηγορία

Σε refurbished συσκευές στρέφονται οι καταναλωτές  – Συνεργασία Flip.gr με Πλαίσιο

iraklis skuriderma 88- new
BUSINESS

ΗΡΑΚΛΗΣ: Νέα ταυτότητα για τα τσιμέντα στο επίκεντρο η πράσινη μετάβαση των κατασκευών

proini_zoni
Χωρίς κατηγορία

Σημείο «μηδέν» για τις εκπομπές της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης

messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος στο X, χαρίστηκε κόκκινη κάρτα στον Μέσι για σκληρό μαρκάρισμα – «Άρχισε η ληστεία της FIFA»

sisovitis-new
LIFESTYLE

Αλέκος Συσσοβίτης: «Ο ένας από τους δυο πρώτους ανθρώπους που πέθαναν από AIDS στη Μύκονο, ήταν κολλητός μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

karystianou attikon 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέμα συζήτησης το πολυτελές αυτοκίνητο της Μαρίας Καρυστιανού

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

tsipras androulakis – kikilias- kosioni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβέρνηση, ο Στουρνάρας και ο Άρειος Πάγος για το νόμο Κατσέλη, το άθροισμα Τσίπρα – Ανδρουλάκη, η κίνηση Κικίλια με Μάγγο και ο προορισμός τη Σίας

evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 09:41
plaisio new
Χωρίς κατηγορία

Σε refurbished συσκευές στρέφονται οι καταναλωτές  – Συνεργασία Flip.gr με Πλαίσιο

iraklis skuriderma 88- new
BUSINESS

ΗΡΑΚΛΗΣ: Νέα ταυτότητα για τα τσιμέντα στο επίκεντρο η πράσινη μετάβαση των κατασκευών

proini_zoni
Χωρίς κατηγορία

Σημείο «μηδέν» για τις εκπομπές της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης

1 / 3