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02.07.2026 21:50

4η Ιουλίου: Η γιορτή της Αμερικανικής πρεσβείας για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ

02.07.2026 21:50
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Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πραγματοποιείται η δεξίωση της Αμερικανικής πρεσβείας για την 250η επέτειο της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.


Η καθιερωμένη εκδήλωση για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας πραγματοποιείται παρουσία πολλών εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο Αλέξανδρος Εξάρχου του Ομίλου Aktor και η Μαριάννα Λάτση.

Το παρών δίνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα» Μαρία Καρυστιανού.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ έχει αποστείλει περίπου 3.000 προσκλήσεις για τη σημερινή δεξίωση και περίπου 800 άτομα αναμένεται να φιλοξενηθούν σε ειδικό VIP χώρο που έχει διαμορφωθεί στο ΚΠΙΣΝ.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 22:02
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4η Ιουλίου: Η γιορτή της Αμερικανικής πρεσβείας για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ

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