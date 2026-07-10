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10.07.2026 16:57

Χρυσοχοΐδης για Marfin και υπόθεση Νέστορα: Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικάει

10.07.2026 16:57
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Στις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την δολοφονική, εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην υπόθεση εμπρησμού της Marfin το 2010, αναφέρθηκε, σε δηλώσεις του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που βρίσκεται στην Κρήτη για τα εγκαίνια της νεοσύστατης αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσσαράς, στις Μοίρες. «Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή, η Δημοκρατία μας πάντα νικάει στο τέλος» τόνισε στο χαιρετισμό του ο κ. Χρυσοχοΐδης, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η Δημοκρατία δεν νικάει εκδικητικά. Οι νίκες έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται, στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων και δεν εννοείται έγκλημα, αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε ότι «δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε, η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα, αλλά η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, όπως και αύριο ακόμα περισσότερο, είναι ισχυρή και νικάει. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες και έννομες ενέργειες, που αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων, όπως έγινε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια Νέστορα» κατέληξε στο χαιρετισμό του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

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