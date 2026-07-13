Για «σενάρια και μυθεύματα» μιλά ο Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις της Marfin

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Σαφείς και ξεκάθαρες αποστάσεις από διάφορες πληροφορίες/φήμες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συλλήψεις τριών ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010, πήρε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και αναφερόμενος σε πληροφορίες για ανώνυμα email ή/και στικάκια με στοιχεία για τους συλληφθέντες, ο υπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι «απορώ με όλα αυτά τα μυθεύματα και τα σενάρια που στήνονται. […] Αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αφηγήματα και εγώ στα αφηγήματα δεν απαντώ».

Ο Μ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε ότι το 2024, η δικογραφία της Marfin ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών. «Όχι γιατί ήρθε κάποιο email. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε δύο χρόνια. Στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα», είπε.

Σημείωσε, δε, ότι το υλικό της έρευνας έχει παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχαν γίνει λάθη στον χειρισμό της υπόθεσης, τονίζοντας ότι «ας είναι προσεκτικοί όλοι και ας αφήσουν τα σενάρια».

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