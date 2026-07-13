search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 11:17
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.07.2026 10:14

Για «σενάρια και μυθεύματα» μιλά ο Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις της Marfin

13.07.2026 10:14
CHRYSOHOIDIS_NEW_12345

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σαφείς και ξεκάθαρες αποστάσεις από διάφορες πληροφορίες/φήμες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συλλήψεις τριών ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010, πήρε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και αναφερόμενος σε πληροφορίες για ανώνυμα email ή/και στικάκια με στοιχεία για τους συλληφθέντες, ο υπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι «απορώ με όλα αυτά τα μυθεύματα και τα σενάρια που στήνονται. […] Αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αφηγήματα και εγώ στα αφηγήματα δεν απαντώ».

Ο Μ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε ότι το 2024, η δικογραφία της Marfin ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών. «Όχι γιατί ήρθε κάποιο email. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε δύο χρόνια. Στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα», είπε.

Σημείωσε, δε, ότι το υλικό της έρευνας έχει παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχαν γίνει λάθη στον χειρισμό της υπόθεσης, τονίζοντας ότι «ας είναι προσεκτικοί όλοι και ας αφήσουν τα σενάρια».

Διαβάστε επίσης

Κοινωνικό Κράτος και αντιμετώπιση διαφθοράς τα ατού του Τσίπρα, σχεδόν στα ίσα με τη ΝΔ για ακρίβεια και μεσαία τάξη

Η Μενδώνη εγκαινίασε στη Λέσβο έργο έτοιμο εδώ και… ένα χρόνο

Βουλή: Ήγγικεν η ώρα του… Αβραμόπουλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
us_iran_attacks
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιθέσεις στο Ιράν – Καταστροφές σε αμερικανικές βάσεις καταγράφουν δορυφόροι (Photo/Video)

4me2design-car-2429281
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς οδηγούμε σωστά με γεμάτο πορτμπαγκάζ και όλη την οικογένεια επιβάτες

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα ντουέτα, υπό μελέτη, σε «Σήμερα» και «Δεκατιανούς» από τη νέα σεζόν

mitsotakis-tsipras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγριεύει η κόντρα μεταξύ ΝΔ και Τσίπρα – Γιατί το σκληρό ροκ και η πόλωση ωφελεί και τις δύο πλευρές

vakxes-1
ADVERTORIAL

Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων 13-27 Ιουλίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

al-thany-nisi
ΕΛΛΑΔΑ

Το χαμένο στοίχημα του πρώην εμίρη του Κατάρ Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι -  Πώς η επένδυση-μαμούθ στην Οξυά «βούλιαξε» σε δικαστήρια και γραφειοκρατία

TSIPRAS_ELAS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Οι 400+1 του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. – Η σύνθεση και τα βασικά χαρακτηριστικά

germany_paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 11:17
us_iran_attacks
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιθέσεις στο Ιράν – Καταστροφές σε αμερικανικές βάσεις καταγράφουν δορυφόροι (Photo/Video)

4me2design-car-2429281
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς οδηγούμε σωστά με γεμάτο πορτμπαγκάζ και όλη την οικογένεια επιβάτες

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα ντουέτα, υπό μελέτη, σε «Σήμερα» και «Δεκατιανούς» από τη νέα σεζόν

1 / 3