Γιώργος Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο – «Ένιωσα τρόμο και προδοσία» (Video)

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Στην εμπειρία της ακούσιας νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο αναφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βίωσε και τις οποίες κατάφερε να διαχειριστεί, όπως υπογραμμίζει, με ψυχραιμία.

Σε συνέντευξή του στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ Α Τετ» στον Alpha Κύπρου, ο τραγουδιστής μίλησε δημόσια και χωρίς περιστροφές για τη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του και όσα ακολούθησαν, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος ήταν δίπλα του από την πρώτη στιγμή, δίνοντάς του δύναμη να αντιμετωπίσει αυτή την περιπέτεια.

«Πρέπει να σας συλλάβουμε για να πάτε στο Δρομοκαΐτειο»

Ο τραγουδιστής περιέγραψε την ημέρα που ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού του, αντίκρυσε δυο αστυνομικούς που του είπαν ότι έπρεπε να τον συλλάβουν.

«Εκείνη την ημέρα γυρνάω από τη βόλτα που έκανα με τον σκύλο μου, μετά από τη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω και χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά και μου δείχνει το χαρτί και μου λένε πρέπει να σας συλλάβουμε για να πάτε στο Δρομοκαΐτειο. Μου είπαν ότι αν υπογράψουν τρία άτομα Α βαθμού συγγένειας πρέπει να πας εκεί. Εγώ από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα ένιωθα, τότε ένιωθα περίεργα. Το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία», είπε αρχικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία δεν ήταν καν μέρος του εαυτού μου. Ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Η μια μου η αδερφή ήταν έξω και με περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό. Αυτό για εμένα ήταν πάρα πολύ κακό, στα πλαίσια του αστείου. Εκείνες τις ημέρες προσπαθούσαν να πάρουν τον σκύλο από εμένα… Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαξα μια ωραία μακαρονάδα, έφαγα, έκανα ντουζ, πήγα στο περιπολικό και πήγα στο Δρομοκαΐτειο. Είχα έναν φόβο με την εξουσία. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ… Οπότε συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό. Ήταν αρκετά ευγενείς για να μη νιώθω άβολα. Υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου, τι θα γίνει… Άρχισα να σκέφτομαι τα πρακτικά θέματα σε περίπτωση που μείνω. Γιατί γίνεται αυτό; Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό;»

«Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν»

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μοιράστηκε τα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν, όταν οδηγούμενος στο Δρομοκαΐτειο, δεν ήξερε τι πρόκειται να αντιμετωπίσει.

«Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Εγώ πριν ήμουν στο Voice, έδινα συνεντεύξεις, πώς γίνεται ξαφνικά αυτός να έχει περίεργη συμπεριφορά; Κάτι υποθάλπει από κάτω, το οποίο δεν το ξέρω. Υπάρχουν και οι ιδιωτικές κλινικές και οι δημόσιες, δεν ήξερα τι συμβαίνει στο δημόσιο, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ντροπαλός και στην έκθεσή μου κάποιοι πίστευαν ότι είμαι αλαζόνας, αυτή ήταν μία άμυνα. Είμαι ντροπαλό παιδί, οπότε σκεφτόμουν πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, αλλά λέω να στηρίξουμε τα δικά μας. Δεν ήταν το πιο εύκολο, το αντιμετώπισα ως παρατηρητής του πράγματος. Ήταν αρκετά δύσκολο θα πω. Ήταν τρόμος και προδοσία. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν, κάποιοι έλεγαν εντάξει μια χαρά είμαστε αφού είναι και ο Μαζωνάκης εδώ» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου – Με προστάτευσε ο κόσμος»

Ο γιώργος μαζωνάκης δεν έκρυψε ότι υπήρξν στιγμές που φοβήθηκε, που λύγισε, που ένιωσε προδομένος, ενώ τόνισε ότι η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή που του έδωσε δύναμη.

«Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης, γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου έλεγαν αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Του τύπου “πώς είναι δυνατόν, να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένεια; Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Υπάρχουν στιγμές που λέω ότι δεν αντέχω άλλο» είπε.

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