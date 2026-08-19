Hayden Panettiere: «Τώρα είναι μαζί με τον αδελφό της, έχουν βρει γαλήνη» λέει η μητέρα της

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Τις πρώτες δηλώσεις μετά τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ έκανε η μητέρα της. Οι δύο γυναίκες είχαν αποξενωθεί, με τη σχέση τους να έχει δοκιμαστεί μέσα στα χρόνια και τελικά να μην αποκαθίσταται ποτέ.

Μιλώντας στο NBC News η Λέσλι Βόγκελ είπε για την ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών: «Νομίζω ότι η Χέιντεν ήταν ένας εκπληκτικά ταλαντούχος άνθρωπος σε πάρα πολλούς τομείς και πιστεύω ότι για τους νέους που μεγαλώνουν μέσα στη βιομηχανία του θεάματος τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι ένας πολύ απαιτητικός χώρος και, δυστυχώς, δεν είναι ασυνήθιστο να χάνουν τον δρόμο τους».

Hayden Panettiere’s Estranged Mom Lesley Vogel Speaks Out After Her Death: ‘She’s with Her Brother and They’re at Peace’ https://t.co/qE4etE7RLe — People (@people) August 18, 2026

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι: «Νομίζω ότι γίνεται πολύ δύσκολο να παραμένεις πιστός στον εαυτό σου και πιστεύω ότι η Χέιντεν, δυστυχώς, έχασε τον δρόμο της. Μακάρι να ήταν διαφορετικά. Μακάρι να είχε παραμείνει πιστή στον εαυτό της, γιατί είχε πολλά απίστευτα χαρίσματα. Απλώς νιώθω ότι τώρα είναι μαζί με τον αδερφό της και ότι έχουν βρει γαλήνη», πρόσθεσε η Βόγκελ. Ο μικρότερος αδερφός της Πανετιέρ, Τζάνσεν, είχε πεθάνει ξαφνικά σε ηλικία 28 ετών το 2023.

Η Χέιντεν Πανετιέρ είχε μιλήσει για την περίπλοκη σχέση της με τη μητέρα της μήνες πριν από τον θάνατό της, μεταξύ άλλων και στα απομνημονεύματά της «This Is Me: A Reckoning», που κυκλοφόρησαν τον Μάιο. Η Βόγκελ, η οποία διαχειριζόταν την καριέρα της κόρης της από τότε που ήταν παιδί, είχε επίσης απαντήσει δημόσια στους ισχυρισμούς της Πανετιέρ την περίοδο κυκλοφορίας του βιβλίου.

Σε εμφάνισή της τον Μάιο στο «On Purpose with Jay Shetty», η Πανετιέρ είχε αναφερθεί στο γεγονός ότι εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα σε ηλικία μόλις οκτώ μηνών και είχε εξηγήσει ότι, καθώς μεγάλωνε, τα όρια ανάμεσα στον ρόλο της Βόγκελ ως μητέρας και ως μάνατζέρ της γίνονταν όλο και πιο δυσδιάκριτα. «Τα πάντα ήταν δουλειά. Έγινα η έμπιστή της, η βοηθός της, η ψυχολόγος της, ο ώμος στον οποίο έκλαιγε, τα πάντα εκτός από το παιδί της», είχε πει.

Hayden Panettiere's mother Lesley Vogel has broken her silence on her estranged daughter's shock death at 36. 🔗 https://t.co/79WrK8ZrHi pic.twitter.com/S9vpStjitX — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 18, 2026

Η ηθοποιός είχε αναφέρει ότι όταν γύριζε τη σειρά «Heroes» στα 19 της, είπε στη Βόγκελ ότι ήθελε να τερματίσουν την επαγγελματική τους συνεργασία, ελπίζοντας να ξαναχτίσουν τη σχέση τους ως μητέρα και κόρη. «Της είπα: “Δεν θέλω να δουλεύουμε πια μαζί. Θέλω απλώς να είσαι η μαμά μου”», είχε θυμηθεί. Σύμφωνα με την ίδια, η Βόγκελ της απάντησε: «Μου χρωστάς».

«Θυμάμαι ότι ήμουν αισιόδοξη», είχε συμπληρώσει η Χέιντεν Πανετιέρ για εκείνη τη συζήτηση, προσθέτοντας ότι απογοητεύτηκε όταν κατάλαβε πως η μητέρα της αναφερόταν στα χρήματα. «Το γεγονός ότι δεν την ενδιέφερε να έχει σχέση μαζί μου ήταν πολύ δύσκολο να το αποδεχτώ».

Την περίοδο κυκλοφορίας των απομνημονευμάτων, η Βόγκελ είχε αμφισβητήσει δημόσια την εκδοχή της κόρης της και είχε επιβεβαιώσει ότι οι δυο τους δεν είχαν επαφές. Σε δήλωσή της στο Page Six, είχε αναφέρει ότι πίστευε πως «το δράμα της περιόδου αποσκοπούσε εν μέρει στην προώθηση των πωλήσεων του βιβλίου».

Η Βόγκελ είχε δηλώσει ότι είχε επιλέξει να διακόψει την επικοινωνία μετά από «20 χρόνια τραύματος», εξηγώντας: «Όπως γνωρίζουν πολλοί γονείς παιδιών που εργάζονται στη βιομηχανία του θεάματος, ξέρουμε πολύ καλά πόσο οδυνηρό είναι να παρακολουθείς τις αυτοκαταστροφικές διαδρομές που μερικές φορές επιλέγουν. Κανένας γονιός δεν εύχεται κάτι τέτοιο. Θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να ζήσουν μια ήρεμη και χαρούμενη ζωή. Δυστυχώς, αυτό είναι πέρα από τον έλεγχό μας.Δεν μπορείς να σώσεις κάποιον που δεν θέλει να σωθεί». Η Βόγκελ είχε ολοκληρώσει τη δήλωσή της εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Πανετιέρ θα έβρισκε τελικά «τον δρόμο προς την εσωτερική γαλήνη».

Τον Μάιο, η Πανετιέρ είχε εκφράσει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή εκείνη και η Βόγκελ θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν τη σχέση τους. «Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σχέση», είχε δηλώσει στο Us Weekly. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αφήνω την πόρτα ανοιχτή για το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί κάποτε μια ευκαιρία». Παρά την αποξένωσή της από τη μητέρα της, η Πανετιέρ είχε περιγράψει ως «εξαιρετική» τη σχέση της με τον πατέρα της, Άλαν «Σκιπ» Πανετιέρ.

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