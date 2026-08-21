Alaska Airlines: Απευθείας πτήσεις Αθήνα – Σιάτλ από το 2027, τρεις φορές την εβδομάδα με Dreamliner

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Η Αθήνα αποκτά για πρώτη φορά απευθείας αεροπορική σύνδεση με το Σιάτλ, ανοίγοντας έναν νέο δίαυλο με τη βορειοδυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Alaska Airlines ανακοίνωσε ότι από τις 12 Μαΐου 2027 θα ξεκινήσει εποχικά δρομολόγια μεταξύ των δύο πόλεων, με τρεις πτήσεις την εβδομάδα.

Η νέα σύνδεση θα πραγματοποιείται με Boeing 787-9 Dreamliner και έχει ιδιαίτερη σημασία για το δίκτυο της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας, καθώς θα είναι η μεγαλύτερη σε απόσταση διαδρομή που έχει πραγματοποιήσει ποτέ.

Παράλληλα, για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών η προσθήκη του Σιάτλ διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της Αθήνας στην αμερικανική αγορά, αυτή τη φορά προς μια περιοχή των ΗΠΑ με την οποία μέχρι σήμερα δεν υπήρχε απευθείας αεροπορική σύνδεση.

Το συμβολικό AS196

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο αριθμός που επιλέχθηκε για την πτήση προς την ελληνική πρωτεύουσα. Η Alaska Airlines έδωσε στο δρομολόγιο τον αριθμό AS196, παραπέμποντας στο 1896, τη χρονιά κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η επιλογή της Αθήνας εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο διεθνούς ανάπτυξης της Alaska Airlines από το Σιάτλ. Η εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει περισσότερες από 12 διεθνείς συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων από την πόλη τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας σημαντικά το διεθνές της αποτύπωμα.

Σύμφωνα με τον CEO της Alaska Airlines, Ben Minicucci, η Αθήνα συγκαταλέγεται μαζί με το Παρίσι στους προορισμούς που βρίσκονται εδώ και χρόνια ψηλά στις προτιμήσεις των επιβατών της εταιρείας.

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη του δικτύου μεγάλων αποστάσεων έχει στόχο να προσφέρει περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές στους επιβάτες και να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα του Σιάτλ με μεγάλους διεθνείς προορισμούς.

Νέος αεροπορικός διάδρομος προς τις ΗΠΑ

Η έναρξη των πτήσεων αποκτά πρόσθετη σημασία για την Αθήνα, καθώς δημιουργεί για πρώτη φορά απευθείας πρόσβαση προς τις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες και την περιοχή του Ειρηνικού.

Το Σιάτλ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και τεχνολογικά κέντρα της αμερικανικής Δυτικής Ακτής και η νέα σύνδεση εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο για την τουριστική κίνηση αλλά και για τα επαγγελματικά ταξίδια και τις επιχειρηματικές επαφές μεταξύ των δύο αγορών.

Ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιώργος Καλλιμασιάς, χαρακτήρισε τη νέα γραμμή ιστορική, καθώς αποτελεί την πρώτη απευθείας σύνδεση της Αθήνας με τις βορειοδυτικές ΗΠΑ.

Όπως σημείωσε, το νέο δρομολόγιο αναμένεται να ενισχύσει την ήδη αναπτυσσόμενη αεροπορική διασύνδεση της ελληνικής πρωτεύουσας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας παράλληλα νέες δυνατότητες για τον τουρισμό, τις επιχειρηματικές σχέσεις, τις επενδύσεις και το εμπόριο με την αμερικανική Δυτική Ακτή.

Η προσθήκη του Σιάτλ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική αγορά αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα για την Αθήνα και τον ελληνικό τουρισμό, με τις απευθείας συνδέσεις με τις ΗΠΑ να διευρύνονται και να καλύπτουν πλέον περισσότερα σημεία της αμερικανικής επικράτειας.

Από τον Μάιο του 2027, σε αυτόν τον χάρτη θα προστεθεί και το Σιάτλ, με την Alaska Airlines να πραγματοποιεί τρεις απευθείας πτήσεις την εβδομάδα προς την ελληνική πρωτεύουσα.

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